ua en ru
Пт, 09 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В чем причина перебоев с водой в Киеве: объяснение КГГА

17:17 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
В чем причина перебоев с водой в Киеве: объяснение КГГА Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Киеве на фоне отключений света продолжаются проблемы с водой, несмотря на наличие генераторов на объектах тепло- и водоснабжения. Столице не хватает другого оборудования.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил и.о. первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает КГГА.

Киев имеет генераторы

По словам Пантелеева, около 700 генераторов установлены в столице на объектах, предоставляющих тепло- и водоснабжение. Они играют роль источника резервного питания малой мощности.

Генераторы используют в:

  • котельных,
  • теплопунктах,
  • локальных насосных станциях.

"В частности, таким оборудованием оснащены 155 бюветов, которые являются дополнительным источником питьевой воды при возможных временных перебоях в централизованной системе", - говорит чиновник.

Не хватает полноценных электростанций

Однако для энергорезерва основных объектов большой мощности требуется проектирование и строительство отдельных полноценных электростанций:

  • дизельных электростанций,
  • когенерационных установок

Пантелеев сообщил, что в рамках Плана энергостойкости часть проектов резервного питания уже построена и работает по назначению. Однако часть столица должна выполнить до конца года.

Ситуация в Киеве

"В Киеве графики аварийных отключений света действуют пока для потребителей правого берега, на левом - графики почасовых обесточений. Энергетики работают над возобновлением работы объектов", - отметил он.

По его словам, коммунальщики также постепенно стабилизируют полноценную подачу воды в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах города, где пока фиксируют понижение параметров.

Ранее РБК-Украина писало, что Киев может жить зимой по разным сценариям отключений электроэнергии - от 4-6 часов ограничений до жестких 18 часов без света и возможных перебоев с водоснабжением.

Кроме того, 8 октября оккупанты ударили по важному для Киева энергетическому объекту. В некоторых районах столицы начались перебои со светом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Водоснабжение
Новости
Трамп дал указания Уиткоффу и Кушнеру перед встречей с украинской делегацией, - СМИ
Трамп дал указания Уиткоффу и Кушнеру перед встречей с украинской делегацией, - СМИ
Аналитика
Заминированные пути и "живой щит": что на самом деле происходит в оккупированных Олешках
Анастасия Рокитна, Юлия Акимова Заминированные пути и "живой щит": что на самом деле происходит в оккупированных Олешках