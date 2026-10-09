В чем причина перебоев с водой в Киеве: объяснение КГГА

В Киеве на фоне отключений света продолжаются проблемы с водой, несмотря на наличие генераторов на объектах тепло- и водоснабжения. Столице не хватает другого оборудования.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил и.о. первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает КГГА.

Киев имеет генераторы

По словам Пантелеева, около 700 генераторов установлены в столице на объектах, предоставляющих тепло- и водоснабжение. Они играют роль источника резервного питания малой мощности.

Генераторы используют в:

котельных,

теплопунктах,

локальных насосных станциях.

"В частности, таким оборудованием оснащены 155 бюветов, которые являются дополнительным источником питьевой воды при возможных временных перебоях в централизованной системе", - говорит чиновник.

Не хватает полноценных электростанций

Однако для энергорезерва основных объектов большой мощности требуется проектирование и строительство отдельных полноценных электростанций:

дизельных электростанций,

когенерационных установок

Пантелеев сообщил, что в рамках Плана энергостойкости часть проектов резервного питания уже построена и работает по назначению. Однако часть столица должна выполнить до конца года.

Ситуация в Киеве

"В Киеве графики аварийных отключений света действуют пока для потребителей правого берега, на левом - графики почасовых обесточений. Энергетики работают над возобновлением работы объектов", - отметил он.

По его словам, коммунальщики также постепенно стабилизируют полноценную подачу воды в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах города, где пока фиксируют понижение параметров.