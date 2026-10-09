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До 18 часов без света: эксперт назвал мягкий и худший сценарии для Киева зимой

16:47 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Мария Кучерявец
До 18 часов без света: эксперт назвал мягкий и худший сценарии для Киева зимой Фото: Зимой Киев может столкнуться с отключениями света продолжительностью до 18 часов (Getty Images)
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В случае продолжения российских атак на энергосистему столица Украины может жить по разным сценариям отключений электроэнергии – от 4-6 часов ограничений до жестких 18 часов без света и возможных перебоев с водоснабжением.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА".

По словам эксперта, в рамках оптимистического (реалистично-мягкого) сценария киевлян ждут плановые отключения продолжительностью 4-6 часов с возможными периодическими аварийными отключениями примерно раз в 2-3 недели.

В то же время самый плохой (жесткий) сценарий предполагает более продолжительные ограничения и сопутствующие проблемы:

  • Электроэнергия: до 18 часов плановых отключений в сутки.
  • Водоснабжение: временное отсутствие воды.
  • Отопление: локальные проблемы в отдельных районах или в отдельных частях города.

"Я думаю, что до серьезного отсутствия отопления мы скорее всего не дойдем, хотя возможно и такое, но опять-таки не всего города. Где-то в определенных частях города может отсутствовать отопление. Это худший сценарий. Но это не будет долго. Оно всегда будет либо восстанавливаться, либо будут привозиться мобильные генераторы, мобильные генераторы

Комментируя риски новых массированных атак со стороны РФ, директор Центра исследований энергетики отметил, что враг физически не способен наносить масштабные удары непрерывно.

"Они не способны это сделать с интервалом меньше, чем 2 недели. А 2 недели - это тот интервал, за которым мы успеваем восстановить достаточно много и немного встать на ноги", - подчеркнул эксперт.

Полную версию разговора смотрите уже в новом выпуске подкаста "ЦЕ БАЗА" на YouTube-канале РБК-Украина.

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