Заявление Рубио о "тупике" в переговорах по Украине неправильно поняли, - конгрессмен

Государственный секретарь США Марко Рубио говорил о "тупике" в мирных переговорах о войне в Украине. Однако его слова объяснили не совсем верно.

Об этом заявил конгрессмен-республиканец Дэн Креншо на брифинге с журналистами, сообщает корреспондент РБК-Украина .

Заявление Рубио о "тупике"

По мнению Креншо, никто не должен обижаться из-за слов Рубио о "тупике".

"Думаю, здесь произошло определенное неправильное толкование его слов. Думаю, и Зеленский, и Рубио правы. Я считаю, что государственный секретарь Рубио просто констатирует очевидное", - говорит Креншо.

По его словам, если смотреть на текущую ситуацию в войне РФ против Украины с точки зрения военного дела, то в целом ее можно охарактеризовать как "тупик".

"В то же время Зеленский также прав, когда говорит, что для изменения динамики такого тупика нужно усиливать рычаги влияния. И мы полностью согласны с этим", - заверил конгрессмен.

Как нужно действовать

Креншо полностью поддерживает попытки убедить Илона Маска снова включить Starlink и поддерживает введение "адских санкций" против России.

"Мы все здесь проголосовали за законопроект о санкциях, поэтому, очевидно, хотим, чтобы его реализовали, не правда ли? Все это усиливает наши рычаги влияния", - уверен он.

Креншо также обратился к Илону Маску.

"И если бы Илон был здесь, я бы сказал ему вот что: иногда нужно идти на эскалацию (ведь он опасается ее), чтобы впоследствии снизить напряженность. Именно так и нужно действовать, особенно когда имеешь дело с агрессивным забиякой", - уточнил он.

Зеленский и Рубио правы

Креншо резюмировал, что ни Зеленский, ни Рубио не ошибаются.

"И мне кажется, что слова Рубио несколько неправильно интерпретировали. Он не призывает сдаваться. Он не утверждает, что Украина терпит поражение. Он просто оценивает ситуацию на поле боя", - говорит он.

По словам конгрессмена, "мы все мы здесь на одной стороне".

"Пытаемся изменить динамику этой ситуации, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров и вести содержательный диалог. Очевидно, что до сих пор он этого не сделал", - сообщил он.