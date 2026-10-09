Москву атакуют дроны и воздушные шары, работает ПВО, - СМИ

Москва и область оказались под атакой беспилотников и малых воздушных шаров. В регионе активно работала система ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA .

Введение этого режима предусматривает временный запрет на вылет и прием гражданских самолетов.

Из-за воздушной угрозы Росавиация ввела специальный план "Ковер" во всех четырех главных аэропортах московского авиаузла - "Внуково", "Домодедово", "Жуковском" и "Шереметьево".

По данным мониторинговых каналов, для атаки использовались как беспилотные летательные аппараты, так и малые воздушные шары (МВШ).

В частности, о работе ПВО и взрывах сообщали жители Капотни, Кузьминок, Люблино, Марьино, Царицыно, Чертаново, Орехово-Борисово, Текстильщиков и Нагатинского Затона.

Напомним, россияне уже не в первый раз сталкиваются с воздушными угрозами в столичной области. В частности, в ночь на 6 октября Московскую область атаковали ударные беспилотники.

Тогда БПЛА заходили на цели сразу по нескольким направлениям, а под ударом оказался Московский НПЗ в Капотне - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ.

Кроме того, во время массированного налета 20 сентября российские власти намеренно скрыли атаку дронов от гражданских. Жителей Москвы не предупреждали об опасности ни сиренами, ни SMS-уведомлениями.

По оценкам аналитиков Института изучения войны (ISW), это было сделано для того, чтобы не сорвать явку на выборах.