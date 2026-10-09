Реально ли снизить НДС на социально важные товары – что говорят эксперты об инициативе Терехова

По мнению некоторых экономических экспертов, опрошенных РБК-Украина, снижение ставки НДС на отдельные продукты питания и лекарства может спасти самых бедных украинцев перед началом глубокого экономического кризиса. Другие эксперты предостерегают, что сейчас Украина не может себе этого позволить.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Ловушка бедности. Как спасти украинцев от финансовой катастрофы во время войны ".

В частности, мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов предложил снизить налог на добавленную стоимость на базовые продукты питания и лекарства до 5%.

"Единственный механизм, чтобы как-то амортизировать для беднейших слоев населения этот надвигающийся ценовой кризис – это как раз применение сниженных ставок НДС на социальные группы товаров, прежде всего продовольствие. Без таких мер будет трудно остановить стремительный рост цен, который будет связан с логистикой, с энергетикой, с транспортом и т.д.", – сказал РБК-Украина экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

Как подчеркнул Кущ, в условиях войны это особенно опасно, ведь в случае обеднения населения в Украине будет исчезать социальная солидарность, люди будут чувствовать несправедливость в государстве и обществе.

"У нас может быть две опасные тенденции. Во-первых, это увеличение количества бедных, они могут составлять уже большинство населения в следующем году. Во-вторых, может произойти огромное расслоение общества. То есть будет условно говоря, где-то 5% очень богатых, а остальные будут очень бедными", – отметил Кущ.

Хватит ли денег

Вместе с тем, по словам финансового эксперта Сергея Фурсы, понижение ставки НДС Украина в нынешних условиях себе позволить не может. "Ненормально, когда во время войны снижаются налоги", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

"Впрочем, уже во времена великой войны украинское правительство не без успеха практиковало снижение ставки НДС – во время топливного кризиса 2022 года, тем самым и спасая украинский бизнес, и снизив социальное напряжение, чтобы украинцы слишком остро не ощущали на себе последствия российских ударов по нефтебазам и всеобщего резкого удорожания логистики. Это также доказало, что при наличии политической воли найти бюджетные компенсаторы вполне возможно даже в военных условиях", – отмечается в материале издания.

Однако в текущей ситуации каких-либо налоговых компенсаторов может оказаться недостаточно. "Тотальное снижение НДС – это абсолютно недопустимая идея, это означает урезание максимальной суммы доходов государственного бюджета, а это означает невозможность финансирования, в том числе нашей армии", – сказал в комментарии РБК-Украина внештатный эксперт Сети защиты национальных интересов "АНТС" Илья Несходовский.

По мнению эксперта, сейчас у Украины нет соответствующего инструментария для кардинального снижения НДС, а его снижение, например для социальных товаров, вызывает ряд практических вопросов и создает риск появления схем уклонения от налогов. "В этом ключе снижение НДС на социальные продукты – это правильная вещь, но не сейчас", – отметил Несходовский.