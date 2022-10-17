Військова допомога від США та "полювання" на Гіркіна: новини за вихідні

США нададуть Україні понад 200 броньованих позашляховиків Humvee та боєприпаси для HIMARS у рамках нового пакета військової допомоги. Тим часом українська розвідка обіцяє 100 тисяч доларів за затримання колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна.

Докладніше про те, що сталося протягом вихідних, 15-16 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна .

Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

Президент США Джо Байден підписав указ, яким уповноважив держсекретаря Ентоні Блінкена виділити на підтримку української армії 725 млн доларів.

Новий пакет військової допомоги включає:

додаткові боєприпаси для HIMARS;

23 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

5 000 155-мм снарядів дистанційних протиброньових мін (RAAM);

5 000 одиниць протитанкової зброї;

Високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);

Більше 200 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);

Стрілецьку зброю та понад 2 000 000 набоїв до стрілецької зброї;

Медичне приладдя.

Маск передумав. Україна продовжить безкоштовно отримувати супутниковий зв’язок Starlink

Компанія SpaceX продовжить безкоштовно забезпечувати Україну супутниковим зв’язком Starlink.

Раніше SpaceX звернулася до Пентагону із закликом фінансувати послуги Starlink в Україні. У листі компанія заявила, що не може "надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу". Засновник SpaceX Ілон Маск підтвердив інформацію про те, що він більше не планує безкоштовно фінансувати послуги Starlink для України.

Тоді у Литві зпропонували створити коаліцію партнерів України, аби заплатити за супутниковий зв'язок Starlink, або знайти іншого постачальника. Проте Маск все ж вирішив "просто продовжувати безкоштовно фінансувати український уряд".

Українські розвідники оголосили "полювання" на Гіркіна: обіцяють 100 тисяч доларів

Колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) оголосили у розшук в Україні. Головне управління розвідки Міністерства оборони України гарантує виплату 100 тисяч доларів за передачу Гіркіна в український полон.

Зазначимо, що нещодавно дружина Гіркіна оприлюднила фото з ним у війській формі. Після цього з'явилося припущення, що Стрєлков відправився на фронт.

Тоді український активіст Сергій Стерненко перепублікував фото та пообіцяв 10 тисяч доларів тому, хто візьме Гіркіна у полон. Згодом лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, військовий Валерій Маркус, тенісист Сергій Стаховський та голова Луганської ОВА Сергій Гайдай висловили бажання приєднатися. Кожен із них пообіцяв додати по 10 тисяч доларів. Таким чином, винагорода за живого полоненого Гіркіна зросла до 50 тисяч доларів.

Але "ставки" перебило ГУР, яке пообіцяло за Стрєлкова 100 тисяч доларів.

Країни Балтії закликають створити спецтрибунал для Росії

Міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії закликали ЄС разом із міжнародними партнерами допомогти Україні створити спеціальний трибунал для розслідування злочинів агресії Росії проти України.

У спільній заяві міністри трьох країн зазначають, що наразі не існує міжнародного суду чи трибуналу, який міг би притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії за вчинення злочину агресії проти України.

Зазначається, що створення спеціального трибуналу доповнило б роль Міжнародного кримінального суду. У той час як МКС буде переслідувати осіб за військові злочини, геноцид і злочини проти людяності, основною відповідальністю спецтрибуналу буде злочин агресії.

Туман та нічні морози: якою буде погода в Україні у понеділок

За даними синоптиків, на всій території країни буде суха погода, можлива невелика хмарність. У західних, центральних і східних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, у південній частині північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Вдень стовпчики термометрів покажуть в середньому +13 +18 градусів. У західних областях прогнозується до +22 градусів.

Вночі у більшості регіонів температура повітря буде коливатися від -2 до +3 градусів. На крайньому заході та півдні країни +3 +8 градусів.

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