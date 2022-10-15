Росія депортувала вже кілька тисяч дітей із окупованої Херсонської області
Фото: Росія депортувала вже кілька тисяч дітей із окупованої Херсонської області (GettyImages)
Росія депортувала із захопленої Херсонської області кілька тисяч українських дітей.
"На сьогоднішній день йдуть постійні обстріли, це небезпечно. Тому було запропоновано ("виїхати" з регіону, - ред.) спочатку дітям", - заявив він.
Російський прем'єр зізнався, що "кілька тисяч дітей уже перебувають на території інших регіонів Росії", нібито "відпочиваючи" в будинках відпочинку, дитячих таборах.
При цьому Хуснуллін не приховував, що РФ депортує на свою територію "близько 500 осіб на день".
Як повідомлялося, з початку повномасштабної війни в Україну вдалося повернути 96 незаконно депортованих дітей.
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