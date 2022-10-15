Росія депортувала вже кілька тисяч дітей із окупованої Херсонської області

"На сьогоднішній день йдуть постійні обстріли, це небезпечно. Тому було запропоновано ("виїхати" з регіону, - ред.) спочатку дітям", - заявив він.

Російський прем'єр зізнався, що "кілька тисяч дітей уже перебувають на території інших регіонів Росії", нібито "відпочиваючи" в будинках відпочинку, дитячих таборах.

При цьому Хуснуллін не приховував, що РФ депортує на свою територію "близько 500 осіб на день".