Центр окупованого Донецька обстріляли, один із снарядів потрапив у "мерію"

Центр тимчасово окупованого Донецька потрапив під обстріл у неділю, 16 жовтня. Один із снарядів влетів у будівлю міської "адміністрації", є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Голова адміністрації" міста Олексій Кулемзін заявив, що, нібито в будівлю "адміністрації" влітала одна з ракет HIMARS. За його словами, нібито досі "більшість районів Донецька перебувають під обстрілами". Зокрема, "за останні 15 хвилин під ворожий вогонь також потрапили Кіровський та Куйбишевський райони". За даними росЗМІ, поранення отримали дві особи.