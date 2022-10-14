Маск підтвердив, що не хоче безплатно передавати Україні "старлинки"
Засновник SpaceX Ілон Маск підтвердив інформацію про те, що він більше не планує безкоштовно фінансувати послуги Starlink для Украины.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Ілона Маска.
"SpaceX не просить відшкодувати минулі витрати, але також не може фінансувати існуючу систему нескінченно *і* відправити ще кілька тисяч терміналів, які використовують дані до 100 разів більше, ніж звичайні домогосподарства. Це нерозумно", - написав Маск.
SpaceX is not asking to recoup past expenses, but also cannot fund the existing system indefinitely *and* send several thousand more terminals that have data usage up to 100X greater than typical households. This is unreasonable.— Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2022
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що SpaceX звернулась до Пентагону з закликом фінансувати щомісячно послуги Starlink в Україні. У листі компанія заявила про те, що не в змозі "надалі дарувати термінали Україні або фінансувати наявні термінали протягом невизначеного періоду часу".
Також нещодавно мільярдер потрапив у скандал після пропозиції організувати нові референдуми на окупованих територіях України, але вже під егідою ООН.
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