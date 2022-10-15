Не можна залишати в одних руках. У Литві пропонують колективно допомогти Україні з інтернетом

У Литві пропонують створити коаліцію партнерів України, аби заплатити за супутниковий зв'язок Starlink, або знайти іншого постачальника.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса.

"Інтернет з’єднання в Україні є надто важливим, щоб залишити його в руках однієї приватної особи. Давайте знайдемо спосіб створити коаліцію союзників України, щоб заплатити за Starlink, або давайте знайдемо альтернативного постачальника", - написав він.

Нагадаємо, SpaceX звернулася до Пентагону із закликом фінансувати послуги Starlink в Україні. У листі компанія заявила про те, що не може "надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу".

Засновник SpaceX Ілон Маск підтвердив інформацію про те, що він більше не планує безкоштовно фінансувати послуги Starlink для України.

При цьому у Мінцифри України заявили, що супутниковий зв'язок Starlink продовжують працювати, незважаючи на заяви Маска.

Що відомо про новий скандал, пов'язаний з Маском, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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