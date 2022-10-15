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Окупанти почали вивозити дітей з Енергодара до Росії, - мер

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Енергодар, Субота 15 жовтня 2022 15:48
Окупанти почали вивозити дітей з Енергодара до Росії, - мер Фото: Окупанти почали вивозити дітей з Енергодара до Росії (en gov ua)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 15 жовтня, окупанти почали вивозити дітей з Енергодара до Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Енергодарського міського голови Дмитра Орлова.

"Попри значне загострення ситуації на фронті, зокрема на Херсонському напрямку, сьогодні окупанти та колаборанти Енергодара відправляють дітей в РФ", - йдеться у повідомленні.

За словами Орлова, дітей вивозять "на відпочинок" до Краснодарського краю Росії. Мер додав, що будь-якої миті лінія фронту на Херсонському, а слідом і на Запорізькому напрямках може бути перерізана. А подальші інтенсивні бої просто заблокують всі шляхи назад.

"І можна тільки здогадуватися, що відбувається в свідомості тих батьків, які під час повномасштабної війни готові розлучатися зі своїми дітьми, та власноруч відсилають їх не просто в невідомість, а до країни-терориста", - заявив мер.

Нагадаємо, що черги на виїзд у Василівці у бік Запоріжжя чекають кілька тисяч людей.

Раніше мелітопольський міський голова Іван Федоров заявив, що окупанти збираються вивезти дітей із Запорізької області до Росії.

Також гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо заявляв про бажання вивезти дітей з батьками та літніх людей з Херсонської області до Криму та на територію РФ.

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