Час настав. В Ізраїлі закликали надати Україні військову допомогу, як США і НАТО

Фото: в Ізраїлі закликали надати Україні військову допомогу, як США і НАТО (Getty Images)

В Ізраїлі виступили за надання Україні такої ж військової допомоги, яку надають США і НАТО, на тлі інформації про передачу Іраном ракет класу "земля-земля" Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра у справах діаспори Ізраїлю Нахмана Шайя у Twitter.

"Сьогодні вранці повідомлялося, що Іран перекидає Росії балістичні ракети. Більше немає жодних сумнівів у тому, яку позицію має зайняти Ізраїль у цьому кривавому конфлікті. Настав час Україні отримати також військову допомогу, таку, як надають США та країни НАТО", - написав він. Зазначимо, що сьогодні The Washington Post повідомило, що Іран планує поставити Росії ракети класу "земля-земля" для продовження агресії проти України. Країни уклали договор ще 18 вересня.