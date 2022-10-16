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Час настав. В Ізраїлі закликали надати Україні військову допомогу, як США і НАТО

Новость на русском →
Неділя 16 жовтня 2022 17:27
Час настав. В Ізраїлі закликали надати Україні військову допомогу, як США і НАТО Фото: в Ізраїлі закликали надати Україні військову допомогу, як США і НАТО (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Ізраїлі виступили за надання Україні такої ж військової допомоги, яку надають США і НАТО, на тлі інформації про передачу Іраном ракет класу "земля-земля" Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра у справах діаспори Ізраїлю Нахмана Шайя у Twitter.

"Сьогодні вранці повідомлялося, що Іран перекидає Росії балістичні ракети. Більше немає жодних сумнівів у тому, яку позицію має зайняти Ізраїль у цьому кривавому конфлікті. Настав час Україні отримати також військову допомогу, таку, як надають США та країни НАТО", - написав він.

Зазначимо, що сьогодні The Washington Post повідомило, що Іран планує поставити Росії ракети класу "земля-земля" для продовження агресії проти України. Країни уклали договор ще 18 вересня.

Нагадаємо, у вересні президент України Володимир Зеленський заявив, що Ізраїль не надав нам жодної допомоги з початку повномасштабної війни з Росією.

При цьому NYT повідомляло, що Ізраїль надає Україні базові відомості щодо іранських дронів, які РФ використовує для ударів по цивільних об'єктах.

Нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що в Ізраїлі поки немає політичного рішення щодо надання Україні летальної допомоги, але Україна працює над цим.

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