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Росія випустила по Нікополю півсотні снарядів: двох людей тяжко поранено

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Дніпро, Субота 15 жовтня 2022 08:43
Росія випустила по Нікополю півсотні снарядів: двох людей тяжко поранено Фото: обстріли Нікополя та району влаштувала РФ, випустивши півсотні снарядів (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни усю ніч тероризували Нікополь та район, випустивши по місту 50 снарядів. Поранені двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"У нічний Нікополь прилетіло понад 50 російських снарядів. Поранені двоє людей - 35-річний чоловік та 42-річна жінка. Обоє у лікарні. Стан середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Окупанти били з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській.

"У місті побито понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, транспортне підприємство, кілька магазинів, гаражний кооператив, автомобілі та декілька офісів", - додав Резніченко.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди не постраждали. Пошкоджене промислове підприємство та оселі.

Як повідомлялось, окупанти обстріляли Нікополь 12 жовтня. Тяжкі поранення отримала 6-річна дівчинка. Їй ампутували ноги.

До того ж російські окупанти усю ніч 13 жовтня також тероризували Нікопольський район "Градами" і важкою артилерією. Було зафіксовано 75 "прильотів", одна людина отримала поранення.

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