Росія випустила по Нікополю півсотні снарядів: двох людей тяжко поранено

Росіяни усю ніч тероризували Нікополь та район, випустивши по місту 50 снарядів. Поранені двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди не постраждали. Пошкоджене промислове підприємство та оселі.

"У місті побито понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, транспортне підприємство, кілька магазинів, гаражний кооператив, автомобілі та декілька офісів", - додав Резніченко.

Окупанти били з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській.

"У нічний Нікополь прилетіло понад 50 російських снарядів. Поранені двоє людей - 35-річний чоловік та 42-річна жінка. Обоє у лікарні. Стан середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, окупанти обстріляли Нікополь 12 жовтня. Тяжкі поранення отримала 6-річна дівчинка. Їй ампутували ноги.

До того ж російські окупанти усю ніч 13 жовтня також тероризували Нікопольський район "Градами" і важкою артилерією. Було зафіксовано 75 "прильотів", одна людина отримала поранення.

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