Военная помощь от США и "охота" на Гиркина: новости за выходные

США предоставят Украине более 200 бронированных внедорожников Humvee и боеприпасы для HIMARS в рамках нового пакета военной помощи. Тем временем украинская разведка обещает 100 тысяч долларов за задержание бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина.

Подробнее о случившемся в течение выходных, 15-16 октября, - в материале РБК-Украина .

Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине

Президент США Джо Байден подписал указ, которым уполномочил госсекретаря Энтони Блинкена выделить в поддержку украинской армии 725 млн долларов.

Новый пакет военной помощи включает:

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

23000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

5000 155-мм снарядов дистанционных противоброневых мин (RAAM);

5000 единиц противотанкового оружия;

Высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

Более 200 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);

Стрелковое оружие и более 2 000 000 патронов к стрелковому оружию;

Медицинские принадлежности.

Маск передумал. Украина продолжит бесплатно получать спутниковую связь Starlink

Компания SpaceX продолжит бесплатно снабжать Украину спутниковой связью Starlink.

Ранее SpaceX обратилась в Пентагон с призывом финансировать услуги Starlink в Украине. В письме компания заявила, что не может "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени". Основатель SpaceX Илон Маск подтвердил информацию о том, что он больше не планирует бесплатно финансировать услуги Starlink для Украины.

Тогда в Литве предложили создать коалицию партнеров Украины, чтобы заплатить за спутниковую связь Starlink или найти другого поставщика. Однако Маск все-таки решил "просто продолжать бесплатно финансировать украинское правительство".

Украинские разведчики объявили "охоту" на Гиркина: обещают 100 тысяч долларов

Бывший главарь боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) был объявлен в розыск в Украине. Главное управление разведки Министерства обороны Украины гарантирует выплату 100 тысяч долларов за передачу Гиркина в украинский плен.

Отметим, что недавно супруга Гиркина обнародовала фото с ним в военной форме. После этого появилось предположение, что Стрелков отправился на фронт.

Тогда украинский активист Сергей Стерненко перепостил фото и пообещал 10 тысяч долларов тому, кто возьмет в плен Гиркина. Впоследствии лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, военный Валерий Маркус, теннисист Сергей Стаховский и глава Луганской ОВ Сергей Гайдай выразили желание присоединиться. Каждый из них пообещал прибавить по 10 тысяч долларов. Таким образом, вознаграждение за живого пленного Гиркина возросло до 50 тысяч долларов.

Но "ставки" перебило ГУР, которое пообещало за Стрелкова 100 тысяч долларов.

Страны Балтии призывают создать спецтрибунал для России

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии призвали ЕС вместе с международными партнерами помочь Украине создать специальный трибунал по расследованию преступлений агрессии России против Украины.

В совместном заявлении министры трех стран отмечают, что пока нет международного суда или трибунала, который мог бы привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России за совершение преступления агрессии против Украины.

Отмечается, что создание специального трибунала дополнило бы роль Международного уголовного суда. В то время как МКС будет преследовать за военные преступления, геноцид и преступления против человечности, основной ответственностью спецтрибунала будет преступление агрессии.

Туман и ночные морозы: какой будет погода в Украине в понедельник

По данным синоптиков, по всей территории страны будет сухая погода, возможна небольшая облачность. В западных, центральных и восточных областях ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, в южной части северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Днем столбики термометров покажут в среднем +13+18 градусов. В западных областях прогнозируется до +22 градусов.

Ночью в большинстве регионов температура воздуха колеблется от -2 до +3 градусов. На крайнем западе и юге страны +3+8 градусов.

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