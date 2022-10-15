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Кількість поранених через ранковий обстріл Нікополя збільшилася

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Дніпро, Субота 15 жовтня 2022 13:13
Кількість поранених через ранковий обстріл Нікополя збільшилася Фото: через обстріл Нікополя вранці 15 жовтня постраждали вже 5 людей (t.me/Yevtushenko_E)
Автор: Наталія Гурковська

Вже відомо про п'ятьох поранених внаслідок обстрілу Нікополя вранці в суботу, 15 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Важка ніч та ранок для району. Два поранених вночі та, за уточненими даними, п'ять поранених мешканців Нікополя зранку, - розповів він. - На щастя, без загиблих".

Як додав Євтушенко, ранковий обстріл вулиць мирного міста "був заточений на максимальну шкоду мирним жителям".

Як повідомлялось, вранці 15 жовтня російські війська знову завдали удару по Нікополю. Ворог обстріляв місто з важкої артилерії. Спочатку було відомо, що поранення отримали троє людей.

При цьому росіяни всю ніч обстрілювали Нікополь та район, випустивши по місту 50 снарядів. Було поранено двох людей.

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