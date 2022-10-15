Кількість поранених через ранковий обстріл Нікополя збільшилася

Фото: через обстріл Нікополя вранці 15 жовтня постраждали вже 5 людей (t.me/Yevtushenko_E)

Вже відомо про п'ятьох поранених внаслідок обстрілу Нікополя вранці в суботу, 15 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Важка ніч та ранок для району. Два поранених вночі та, за уточненими даними, п'ять поранених мешканців Нікополя зранку, - розповів він. - На щастя, без загиблих". Як додав Євтушенко, ранковий обстріл вулиць мирного міста "був заточений на максимальну шкоду мирним жителям".