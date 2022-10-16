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Країни Балтії закликають створити спецтрибунал для Росії

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Неділя 16 жовтня 2022 21:31
Країни Балтії закликають створити спецтрибунал для Росії Фото: країни Балтії закликають створити спецтрибунал для Росії (flickr.com/caseystafford)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Естонія, Латвія та Литва закликали ЄС разом із міжнародними партнерами допомогти Україні створити спеціальний трибунал для розслідування злочинів агресії Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністрів закордонних справ трьох країн.

"Міжнародний порядок, заснований на правилах, який ми всі прагнемо захищати, не може вижити, якщо існує безкарність за діяння, які його найбільш відверто порушують - геноцид, військові злочини, злочини проти людяності та злочини агресії", - сказано у заяві.

Міністри зазначають, що нещодавні навмисні удари РФ по цивільних будинках, школах та дитячих майданчиках, а також цивільній інфраструктурі по всій Україні є лише останнім епізодом неспровокованої терористичної кампанії Росії проти українського народу.

"Оскільки жорстокі напади Росії на Україну тривають, ЄС повинен діяти для того, щоб пошуки справедливості та відповідальності за жахливі злочини Росії в Україні були в центрі нашої політики", - говориться у заяві.

Так, міністри додають, що ЄС повинен продовжувати підтримувати розслідування, які проводяться Україною, низкою інших держав, а також Міжнародним кримінальним судом (МКС.

"Наразі не існує міжнародного суду чи трибуналу, який міг би притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії за вчинення злочину агресії проти України. Щоб заповнити цю юрисдикційну лазівку, необхідно створити спеціальний трибунал для покарання злочину агресії проти України", - сказано у заяві.

Зазначається, що створення спеціального трибуналу доповнило б роль МКС. У той час як МКС буде переслідувати осіб за військові злочини, геноцид і злочини проти людяності, основною відповідальністю спецтрибуналу буде злочин агресії.

"Ключові натхненники, підбурювачі та посередники цієї смертоносної агресії не можуть уникнути правосуддя лише через прогалину в міжнародній кримінальній юрисдикції", - додається у заяві.

Нагадаємо, нещодавно Верховна рада ухвалила звернення до міжнародних організацій та партнерів, у якому закликала створити спецтрибунал для Росії.

Окрім того, президент України Володимир Зеленський пояснив, що спецтрибунал для РФ стане потужним сигналом для інших агресорів.

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