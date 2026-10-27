Конотоп на Сумщині четверту добу залишається без світла: яка ситуація в місті
У Конотопі Сумської області четверту добу тривають перебої з електропостачанням після російських ударів. Більша частина міста також залишилася без газу, а воду подають за графіком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Конотопа Артема Семеніхіна та коментар АТ "Сумиобленерго".
У "Сумиобленерго" розповіли РБК-Україна, що ситуація з розподілом електроенергії в частині Сумської області залишається складною, зокрема в Конотопі. Енергетики працюють над відновленням електропостачання та заживленням споживачів, які досі залишаються без світла внаслідок російських ударів по енергооб'єктах.
У компанії зазначили, що за таких умов складно прогнозувати терміни відновлення електропостачання, оскільки вони передусім залежать від безпекової ситуації.
Яка ситуація в Конотопі
За словами Семеніхіна, станом на ніч 27 жовтня частина міста залишається без електроенергії та газопостачання.
У коментарі "Суспільному" він зазначив, що внаслідок ударів пошкоджені навчальні заклади та лікарня, яка наразі працює на генераторах. Воду в місті подають за графіком: з 6:00 до 9:00 та з 18:00 до 21:00.
Нагадаємо, вранці 24 жовтня через російські атаки частина Сумської області залишилася без електроенергії. Енергетики одразу розпочали роботи з відновлення електропостачання. Станом на 27 жовтня частині споживачів вже повернули світло.
Також 24 жовтня російський безпілотник атакував цивільне підприємство з розведення великої рогатої худоби у Конотопському районі Сумської області. Унаслідок удару загинула 31-річна працівниця ферми, ще четверо людей постраждали. Внаслідок атаки загинули та постраждали тварини.