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Конотоп на Сумщині четверту добу залишається без світла: яка ситуація в місті

11:05 27.10.2026 Вт
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Конотоп на Сумщині четверту добу залишається без світла: яка ситуація в місті Енергетики працюють над відновленням електропостачання (фото ілюстративне, Getty Images)
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У Конотопі Сумської області четверту добу тривають перебої з електропостачанням після російських ударів. Більша частина міста також залишилася без газу, а воду подають за графіком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Конотопа Артема Семеніхіна та коментар АТ "Сумиобленерго".

У "Сумиобленерго" розповіли РБК-Україна, що ситуація з розподілом електроенергії в частині Сумської області залишається складною, зокрема в Конотопі. Енергетики працюють над відновленням електропостачання та заживленням споживачів, які досі залишаються без світла внаслідок російських ударів по енергооб'єктах.

У компанії зазначили, що за таких умов складно прогнозувати терміни відновлення електропостачання, оскільки вони передусім залежать від безпекової ситуації.

Конотоп
Пошкоджений об'єкт енергетики у Конотопі (фото: АТ "Сумиобленерго")

Яка ситуація в Конотопі

За словами Семеніхіна, станом на ніч 27 жовтня частина міста залишається без електроенергії та газопостачання.

У коментарі "Суспільному" він зазначив, що внаслідок ударів пошкоджені навчальні заклади та лікарня, яка наразі працює на генераторах. Воду в місті подають за графіком: з 6:00 до 9:00 та з 18:00 до 21:00.

Нагадаємо, вранці 24 жовтня через російські атаки частина Сумської області залишилася без електроенергії. Енергетики одразу розпочали роботи з відновлення електропостачання. Станом на 27 жовтня частині споживачів вже повернули світло.

Також 24 жовтня російський безпілотник атакував цивільне підприємство з розведення великої рогатої худоби у Конотопському районі Сумської області. Унаслідок удару загинула 31-річна працівниця ферми, ще четверо людей постраждали. Внаслідок атаки загинули та постраждали тварини.

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