SpaceX Маска просить Пентагон сплатити послуги Starlink в Україні, - CNN

Компанія Ілона Маска SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування служби супутникового зв'язку Starlink в Україні, якщо відомство відмовиться виплачувати десятки мільйонів доларів на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За даними телеканалу минулого місяця SpaceX Маска відправила листа до Пентагона, в якому говорилося, що компанія більше не може продовжувати фінансувати службу Starlink в Україні.

SpaceX не хоче платити за критично важливі супутникові послуги

"Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу", - йдеться у листі.

У розпорядженні CNN також опинився запит, зроблений Маскою в липні командувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним, на майже 8 тисяч терміналів Starlink.

Витрати

Документи, про які раніше не повідомлялося, містять опис витрат, пов'язаних із тисячами терміналів в Україні.

Вони також нібито пролили нове світло на переговори, внаслідок яких Україні було надано обладнання та послуги зв'язку на мільйони доларів за невеликих витрат для Києва, стверджує телеканал.

Перебої зв'язку

CNN опублікував матеріал на тлі нещодавніх повідомлень про широкомасштабні перебої у роботі Starlink, коли українські війська намагалися повернути територію.

Джерела, знайомі з аваріями, сказали, що вони раптово торкнулися всієї лінії фронту.

Вимога SpaceX про те, щоб американські військові оплачували рахунки, викликала роздратування у вищого керівництва Пентагону, і один високопоставлений представник міністерства оборони сказав CNN, що SpaceX «має нахабство виглядати героями», тоді як інші платять так багато, і тепер висуває їм рахунок на десятки мільйонів на місяць.

Згідно з даними SpaceX, наданими Пентагону, близько 85% із 20 тисяч терміналів в Україні були сплачені або частково сплачені такими країнами, як США та Польща, або іншими організаціями.

Ці організації також оплачували близько 30% підключення до інтернету, яке коштує 4500 доларів на місяць за одиницю найпередовішого сервісу.

Нагадаємо, раніше Маск запропонував Україні відмовитися від Криму та проголосити нейтралітет для завершення війни з Росією, а на окупованих територіях на півдні та сході провести повторний референдум під наглядом ООН.

Президент Володимир Зеленський у відповідь на ініціативу Ілона Маска вирішив створити власне опитування у Twitter .

Глава держави запитав: "Який Ілон Маск користувачам більше подобається: що підтримує Україну чи Росію?"

Глава МЗС України Дмитро Кулеба різко відповів Ілону Маску на його "формулу світу".

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