Росія не здатна виробляти ракети так швидко, як їх витрачає, - британська розвідка
Росія не спроможна виробляти сучасні ракети з тією швидкістю, з якою вони витрачаються. Ймовірно, скоро РФ відчує дефіцит високоточних боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.
З 10 жовтня Росія випустила понад 80 ракет, проте половину з них збили сили протиповітряної оборони України. За даними британської розвідки, масові удари по Україні значно спустошують російські запаси.
Російська оборонна промисловість, ймовірно, не здатна виробляти сучасні боєприпаси з тією швидкістю, з якою армія РФ витрачає їх на війні в Україні.
"Ці атаки свідчать про подальше погіршення російських запасів ракет великої дальності, що, ймовірно, обмежить їхню здатність вражати бажану кількість цілей у майбутньому", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що РФ витратила вже дві третини запасу ракет, проте вона має ще 600 ракет.
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