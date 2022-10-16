Франція планує передати Україні системи ППО Crotale
Франція пообіцяла направити до України системи протиповітряної оборони для захисту українських міст. Також готує розширену програму навчання для наших воїнів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Близько 2 тисяч військових будуть направлені до Франції, де протягом кількох тижнів вони проходитимуть бойову підготовку, більш спеціалізовану підготовку з логістики та інших потреб.
За словами міністра оборони Себастьєна Лекорня, Франція готує відправити зенітно-ракетні батареї Crotale, які "будуть особливо корисні при повітряних бомбардуваннях і проти них".
Crotale - всепогодний зенітно-ракетний комплекс малої дальності, який призначений для боротьби з повітряними цілями на середніх, малих й гранично малих висотах.
Серед характеристик:
- дальність стрільби - 500-10000 метрів;
- висота ураження - до 6000 метрів;
- кількість ракет на ПУ - 8 одиниць;
- час реакції - 5 секунд.
Як відзначив міністр, загалом країна має 12 таких батарей, однак він не уточнив, скільки з них будуть направлені до України. Він зауважив, що ціль полягає у тому, аби Київ зміг розгорнути ППО протягом двох місяців, включаючи час на навчання військових.
Франція вже поставила 18 артилерійських знарядь Caesar й наразі веде переговори про поставку ще шести. Також Париж почав вивчати запит від Києва щодо поставок наземного ракетного озброєння.
Міністр відзначив, що Франція створила фонд у розмірі 100 мільйонів євро, "який українці можуть використати для покупки того, що вони хочуть, за умови, що постачальником є Франція". Лекорню додав, що французька фірма, яка постачатиме понтонні мости стала одним з перших одержувачів українських замовлень.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що німецьку систему ППО IRIS-T, яку Україна нещодавно отримала, вже задіяли на південному напрямку.
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