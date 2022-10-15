ua ru
Сб, 15 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Саудівська Аравія виділила для України 400 млн доларів гуманітарної допомоги

Новость на русском →
Ер-Ріяд, Субота 15 жовтня 2022 11:27
Саудівська Аравія виділила для України 400 млн доларів гуманітарної допомоги Фото: Саудівська Аравія надасть Україні 400 млн доларів гуманітарної допомоги (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Уряд Саудівської Аравії ухвалив рішення виділити для України пакет гуманітарної допомоги вартість 400 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держагентство SPA.

За даними видання, президент України Володимир Зеленський та наслідний принц і діючий прем'єр-міністр королівства Мухаммед бін Салман провели телефонну розмову. Зеленський привітав рішення Саудівської Аравії про виділення додаткового пакета гуманітарної допомоги на 400 млн доларів.

Також президент подякував принцу за підтримку в ООН резолюції про невизнання анексії Росією окупованих територій України.

Вчора ми повідомляли, що Володимир Зеленський провів переговори з принцом Саудівської Аравії, під час яких вони домовилися співпрацювати у питанні звільнення українських полонених.

Нагадаємо, що у вересні за посередництва принца Саудівської Аравії з російського полону звільнили 10 іноземних бійців ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гуманітарна допомога Саудовская Аравия Війна в Україні
NEWS
ЗСУ за добу відбили всі атаки ворога у Донецькій області, - Генштаб
ЗСУ за добу відбили всі атаки ворога у Донецькій області, - Генштаб
DAILY
Захисник "Азовсталі" Віталій Мурдза: Знову повернуся в стрій, війна не закінчилась
Роман Чернишевкореспондент Захисник "Азовсталі" Віталій Мурдза: Знову повернуся в стрій, війна не закінчилась