Українські розвідники оголосили "полювання" на Гіркіна: обіцяють 100 тисяч доларів

Колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна оголосили у розшук в Україні. За допомогу в його затриманні обіцяють нагороду у 100 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Гіркін є одним із чотирьох підозрюваних у причетності до збиття літака рейсу МН17 у 2014 році. Сам екс-ватажок бойовиків свою причетність до авіакатастрофи заперечував . Літак Малайзійських авіаліній збили 17 липня 2014 року в розпал боїв на Донбасі. На борту було 298 людей. Гіркін оголошений Нідерландами в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного Boeing 777 рейсу MH17.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України гарантує виплату 100 тисяч доларів за передачу Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в український полон", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, буквально вночі 16 жовтня в Україні пообіцяли виплатити 50 тисяч доларів тому, хто візьме в полон колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

До цього колишнього "міністра оборони ДНР" Ігоря Гіркіна затримали в тимчасово окупованому Криму. При цьому радник голови ОП Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live" заявив, що, за непідтвердженою інформацією, після затримання Гіркіна відпустили воювати в Херсонську область.

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