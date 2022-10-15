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Шольц виступив за реформування та розширення Європейського союзу

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Субота 15 жовтня 2022 17:37
Шольц виступив за реформування та розширення Європейського союзу Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Європейський союз треба реформувати, а також поступово скасувати принцип одностайності при ухваленні рішень у зовнішній політиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца.

"Єдиний Європейський союз, що складається з 27, 30, 36 держав, у якому проживає понад 500 млн вільних та рівноправних громадян, може ще більше посилити свою вагу у цьому світі", - заявив канцлер.

Шольц закликав до скоординованих закупівель зброї та обладнання, створення сил швидкого реагування ЄС до 2025 року та справжньої штаб-квартири Євросоюзу для європейських збройних сил.

Також Шольц виступив за реформування та розширення Європейського союзу, закликавши до поступового скасування принципу одностайності при ухваленні рішень у зовнішній політиці, а також в інших сферах, таких як податкова політика. Як зазначив канцлер ФРН, не слід також упускати з уваги занепокоєння малих держав-членів. У резолюції конгрес висловився серед іншого за подальшу підтримку України, включаючи військову, та подальші санкції проти Росії.

Нагадаємо, що Німеччина закликає президента РФ Володимира Путіна навіть не допускати застосування ядерної зброї проти України.

Також Шольц назвав вторгнення РФ в Україну "хрестовим походом" проти колективного Заходу.

Стало відомо, що у Шольца оскандалились через порівняння танків Leopard із "Фау-2".

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