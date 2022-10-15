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Маск передумав. Україна продовжить безкоштовно отримувати супутниковий зв’язок Starlink

Новость на русском →
Субота 15 жовтня 2022 21:34
Маск передумав. Україна продовжить безкоштовно отримувати супутниковий зв’язок Starlink Фото: засновник SpaceX Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Компанія SpaceX продовжить безкоштовно забезпечувати Україну супутниковим зв’язком Starlink.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на засновника SpaceX Ілона Маска у Twitter.

"Чорт із ним… Хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів від платників податків, ми просто продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд", - написав він.

Нагадаємо, SpaceX попросила Пентагон фінансувати послуги Starlink в Україні. Компанія заявила, що не може "надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу".

Усе, що відомо про новий скандал, пов'язаний з Маском, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Илон Маск
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