Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

ATACMS

Україна таємно отримала понад 100 далекобійних ракет ATACMS і використала їх проти РФ, пише The New York Times з посиланням на джерела з посиланням на американського високопосадовця.

За інформацією видання, ці ракети увійшли до березневого пакета допомоги Україн і від США на 300 млн доларів, куди також увійшли касетні боєприпаси.

Удар по Смілі

Війська РФ вранці завдали удару по місту Сміла Черкаської області ракетою "Іскандер-К". Внаслідок чого постраждали 6 людей. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 47 приватних будинків на кількох вулицях. Також повибивало вікна в сусідній багатоповерхівці.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, було вражено цивільну інфраструктуру, пошкоджено логістичне залізничне сполучення.

ДРГ в Сумській області

У Сумській області прикордонники вступили у бій з російською ДРГ. Як повідомили в ДПСУ, ворожу засідку з понад десятком диверсантів виявили прикордонники на одному з напрямків. Завʼязався стрілецький бій. Для посилення висунулися резерви підрозділів Держприкордонслужби та Сил оборони, задіяли артилерійський і мінометний розрахунки. У результаті зіткнення ворог відійшов.

Обстріл Сум

Російські війська вдарили КАБом по інфраструктурі міста Суми, повідомляє місцева влада. Наслідки атаки ще уточнюються.

Удар по вокзалу в Балаклії

Росіяни ударили поблизу залізничного вокзалу міста Балаклія в Харківській області. В результаті обстрілу постраждали 10 людей, зокрема троє жінок та четверо чоловіків, які перебували у пасажирських вагонах електропоїзда "Харків-Ізюм".

ТЦК

Працівники ТЦК не будуть вручати повістки за кордоном, стверджує речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Він зазначає, що оновити свої дані чоловіки за кордоном зможуть через електронний кабінет військовозобов'язаного, який має запрацювати уже в червні.

Україна

Політика

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з канцлером казначейства Великої Британії Джеремі Гантом. Сторони приділили особливу увагу питанню санкцій проти РФ.

Також Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Головним питанням був захист життєво необхідних для країни об’єктів.

Відставка Сольського

Міністр аграрної політики Микола Сольський написав заяву про відставку. Верховна рада розгляне питання звільнення міністра на найближчому пленарному засіданні.

Вибух у Миколаєві

ДБР розслідує обставини вибуху у Миколаєві 24 квітня 2024 року. За даними слідства, на автомобільній парковці під час необережного перевантаження боєприпасів військовослужбовцями з одного автомобіля до іншого сталася детонація. Внаслідок чого загинуло двоє бійців, ще два поранені.

Також зайнялися автомобілі, які були поряд з епіцентром вибуху. Під час ліквідації пожежі, стався ще один вибух, через який травмувалися п’ять рятувальників, що приїхали на виклик.

НБУ знизив облікову ставку

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 14,5% до 13,5% річних з 26 квітня 2024 року. Таким чином, НБУ продовжив цикл зниження облікової ставки, розпочатий у липні минулого року.

Серед причин пом'якшення процентної політики в Нацбанку називають зниження ризиків для надходження міжнародної фінансової підтримки.

Пенсії

Верховна Рада провалила голосування в першому читанні за законопроект про впровадження накопичувального пенсійного забезпечення. У залі не вистачило голосів, документ відправили авторам на доопрацювання.

Курс

Долар подорожчав після падіння протягом трьох днів поспіль. Офіційний курс на 26 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,6702 грн за 1 долар (+0,1986 грн).

Погода

Завтра, 26 квітня, у більшості північних та низці інших областей очікуються дощі. Також попереджають про грози й туман.

Світ

Європарламент

Європейський парламент схвалив резолюцію із засудження проведення так званих "виборів" Володимира Путіна та закликом не визнавати їх легітимності.

"Цей фарсовий виступ російської влади переслідував єдину мету - створити видимість електоральної легітимності Володимира Путіна, його політики нещадних внутрішніх репресій і насамперед агресивної війни проти України", - йдеться в заяві.

Китай

Китай сховав у порту корабель, який доставляв зброю з КНДР до Росії, пише Reuters. Видання зазначає, що російське судно "Ангара", яке з серпня 2023 року переправило до російських портів тисячі контейнерів, які, ймовірно, містять північнокорейські боєприпаси, з лютого стоїть на якорі на китайській верфі в східній провінції Чжецзян.

Польща

Президент Польщі Анджей Дуда запросив прем'єр-міністра Дональда Туска до президентського палацу 1 травня, аби обговорити розміщення ядерної зброї на території країни.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш допустив депортацію військовозобов'язаних українців. Таким чином польська влада може допомогти Україні з мобілізацією чоловіків, які перебувають за кордоном.

Литва

Литовський міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас допускає, що його країна може допомогти Україні в поверненні чоловіків призовного віку. Однак, за його словами, Литва спершу дочекається, як цю процедуру проводитимуть у Польщі.

Крім того, в Литві спростували заяву Білорусі про нібито підготовку атаки дронів на Мінськ з литовської території. Звинувачення білоруського КДБ у Вільнюсі назвали "нісенітницею, яка викликає посмішку".

Британія

Очільник Збройних сил Великобританії Тоні Радакін вважає, що Україна має намір посилити атаки по об'єктах у глибокому тилу Росії, оскільки приплив західної військової допомоги ЗСУ покликаний допомогти Києву вести війну набагато сильнішими способами.

Німеччина

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус каже, що ВПК Росії вже виробляє таку кількість озброєння, що перевищує потреби для ведення війни проти України й воно накопичується на складах.

"Ви можете бути наївними і сказати, що він (Путін - ред.) робить це лише з обережності. Як скептик, я б сказав у цьому випадку, що він робить це тому, що у нього є плани або можуть бути", - додав Пісторіус.

Катар

Радники з питань національної безпеки та високопосадовці з усього світу зустрінуться в Досі (Катар) на цих вихідних, де обговорять плани проведення мирного саміту щодо України, повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Повідомляється, що список учасників зустрічі ще не складено. Росію не запросили, і чи буде присутній Китай, залишається незрозумілим.

Данія

Данія вирішила збільшити фінансування Українського фонду, в рамках якого Україні передають військову допомогу, на 4,4 млрд данських крон (590 млн євро).

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