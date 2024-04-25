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Загинули військові. З'явилися подробиці вибуху у Миколаєві 24 квітня

Миколаїв, Четвер 25 квітня 2024 11:32
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Загинули військові. З'явилися подробиці вибуху у Миколаєві 24 квітня Фото: під час вибуху у Миколаєві 24 квітня загинули військові (dbr.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Під час вибуху у Миколаєві 24 квітня не тільки були поранені рятувальники, а й загинули військові.

ПРо це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

"ДБР встановлює обставини вибухів у Миколаєві, через які загинуло двоє військових та травмувалось п’ятеро рятувальників", - йдеться у повідомленні.

Обставини вибуху

За попередньою інформацією, 24 квітня в Миколаєві на автомобільній парковці під час необережного перевантаження боєприпасів військовослужбовцями з одного автомобіля до іншого відбулась детонація.

Внаслідок вибуху загинуло двоє бійців та ще двох поранено. Також зайнялися автомобілі, які були поряд з епіцентром вибуху.

Під час ліквідації пожежі, стався ще один вибух через який травмувалися п’ять рятувальників, що приїхали на виклик.

Розслідування

Наразі працівники ДБР розслідують кримінальне провадження щодо обставин вибухів у Миколаєві та причин, які призвели до трагедії.

Наразі ДБР відкрито кримінальне провадження за фактом порушень правил поводження зі зброєю (ч. 3 ст. 414 КК України). Досудове розслідування триває.

Вибух у Миколаєві

Увечері 24 квітня у Миколаєві пролунав вибух. При цьому в регіоні повітряна тривога не оголошувалась. Пізніше мер Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що вибух не був пов'язаний із діями російських військ.

Незабаром стало відомо, що на місці вибуху травмувалися п'ять рятувальників. При цьому про загиблих та поранених військових та про повторний вибух учора не повідомлялося.

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