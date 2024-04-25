Білорусь нафантазувала атаку дронів з території Литви. Вільнюс різко відреагував
Білорусь заявила, що її нібито намагалися атакувати ударні дрони з території Литви. Такі звинувачення є дезінформацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Що сказали у Білорусі
Голова комітету держбезпеки Білорусі Іван Тертель заявив, що білоруські силовики вжили заходів, які "дозволили запобігти атаці ударних дронів з території Литви".
За словами керівника КДБ, за допомогою безпілотників нібито хотіли атакувати об'єкти у Мінську та передмісті.
Реакція Литви
Представник відділу стратегічних комунікацій армії майор Гінтаутас Чюніс різко відреагував на такий вкид.
"На 100% це дезінформація, якої зараз багато, і те, що Литва атакує Білорусь безпілотниками - це нонсенс, іншого слова я не можу підібрати", - наголосив він.
У свою чергу представниця комунікаційної служби командувача армії Литви Живіле Діджгалвієне підкреслила, що литовська армія не чинила і не чинитиме ворожих дій стосовно інших країн.
Глава Литовського національного центру кризового реагування (NKVC) Вільмантас Віткаускас пов'язав активне поширення фейків з боку ворога з проведенням навчань НАТО у країнах Балтії.
"Такі заяви білоруського КДБ можна оцінювати як ворожу провокацію, що триває, і інформаційну атаку проти Литви, яка не має нічого спільного з реальністю", - зазначив він.
Фейки Білорусі
Нагадаємо, з початку повномасштабної війни білоруські чиновники вже неодноразово вигадували фейки про зовнішню загрозу для їхньої країни.
Зокрема, білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявляв про "вбивство білорусів в Україні". Тоді йшлося про білоруських далекобійників, насправді вони загинули від авіаудару російських окупантів.
Також у Білорусі заявляли про те, що Україна "хоче завдати ракетного удару" по території країни і веде для цього підготовку.
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