Частину областей накриють дощі, попереджають про грози й туман: погода на завтра

Завтра, 26 квітня, у більшості північних та низці інших областей очікуються дощі. Також попереджають про грози й туман.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр .

"Хмарно з проясненнями. Вночі у більшості північних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях та в Криму, вдень в Україні, крім західних областей, дощі, подекуди грози", - пише Український гідрометцентр.

Попереджають про туман вранці та вночі на Закарпатті, а також у:

Львівській області;

Одеській області;

Вінницькій області;

Київській області.

Вітер очікується північно-західний, у східних областях південно-східний, 5- 10 м/с.

Температура:

на заході коливатиметься від +3 до +6 вночі й від +12 до +16 вдень;

на півночі коливатиметься від +8 до +12 вночі й від +12 до +21 вдень;

на півдні коливатиметься від +10 до +16 вночі й від +16 до +23 вдень;

на сході коливатиметься від +13 до +17 вночі й від +22 до +25 вдень.

Фото: погода на 26 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Хмарно з проясненнями. Дощі. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.

Температура в Київській області вночі очікуватиметься від +7 до +12, а вдень від +12 до +17. У Києві вночі від +10 до +12, а вдень від +12 до +14.