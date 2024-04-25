Частину областей накриють дощі, попереджають про грози й туман: погода на завтра
Завтра, 26 квітня, у більшості північних та низці інших областей очікуються дощі. Також попереджають про грози й туман.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
"Хмарно з проясненнями. Вночі у більшості північних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях та в Криму, вдень в Україні, крім західних областей, дощі, подекуди грози", - пише Український гідрометцентр.
Попереджають про туман вранці та вночі на Закарпатті, а також у:
- Львівській області;
- Одеській області;
- Вінницькій області;
- Київській області.
Вітер очікується північно-західний, у східних областях південно-східний, 5- 10 м/с.
Температура:
- на заході коливатиметься від +3 до +6 вночі й від +12 до +16 вдень;
- на півночі коливатиметься від +8 до +12 вночі й від +12 до +21 вдень;
- на півдні коливатиметься від +10 до +16 вночі й від +16 до +23 вдень;
- на сході коливатиметься від +13 до +17 вночі й від +22 до +25 вдень.
Фото: погода на 26 квітня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Києві та області
"Хмарно з проясненнями. Дощі. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.
Температура в Київській області вночі очікуватиметься від +7 до +12, а вдень від +12 до +17. У Києві вночі від +10 до +12, а вдень від +12 до +14.
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що синоптики попереджали про те, що на поточному тижні погода навряд чи буде теплішою, ніж попередня.
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