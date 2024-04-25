НБУ різко підвищив офіційний курс долара

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після падіння протягом трьох днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 26 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,6702 грн за 1 долар (+0,1986 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,5205 гривень за 1 євро (+0,3372 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 13 копійок до 39,63-39,67 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 5 копійок до 39,90 грн/долар.

Ситуація на ринку

Нагадаємо, заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що з другої половини березня активізувалися витрати уряду після отримання міжнародної допомоги на 9 млрд доларів. Це зумовило збільшення видатків та зумовило девальваційні процеси.

Водночас ситуація на валютному ринку "залишається контрольованою".

Як сказав Гелетій, "НБУ є активним учасником, ми готові згладжувати надмірні коливання, які ми демонструємо. Ми маємо достатній запас золотовалютних резервів",

Заступник голови НБУ також заявив, що НБУ моніторить, контролює ситуацію, "тому немає жодних підстав для будь-якого занепокоєння".