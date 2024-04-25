Литва може допомогти Україні у поверненні чоловіків призовного віку, - голова Міноборони

Литва може допомогти Україні в поверненні чоловіків призовного віку. Однак спершу дочекається, як цю процедуру проводитимуть у Польщі.

Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Він визнав, що Вільнюсу необхідно подумати, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які виїхали з країни. Водночас міністр додав, що Литва поки що не розглядає конкретних заходів і стежить за тим, які рішення з цього питання ухвалить Польща.

"Напрямок правильний. У які заходи це перетвориться, напевно, поки що важко сказати. Мабуть, про це потрібно буде говорити конкретно", - заявив Кащюнас.

Він наголосив, що ніхто не буде збирати українських чоловіків і відвозити в Україну.

"Але (можна обмежити цих осіб) у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах - це варіанти, як я чую і від польської сторони. Тож давайте почекаємо і подивимося, який варіант вони запропонують, можливо, він підійде і для Литви", - заявив міністр.