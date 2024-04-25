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Литва може допомогти Україні у поверненні чоловіків призовного віку, - голова Міноборони

Четвер 25 квітня 2024 13:32
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Литва може допомогти Україні у поверненні чоловіків призовного віку, - голова Міноборони Фото: міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Литва може допомогти Україні в поверненні чоловіків призовного віку. Однак спершу дочекається, як цю процедуру проводитимуть у Польщі.

Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Він визнав, що Вільнюсу необхідно подумати, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які виїхали з країни. Водночас міністр додав, що Литва поки що не розглядає конкретних заходів і стежить за тим, які рішення з цього питання ухвалить Польща.

"Напрямок правильний. У які заходи це перетвориться, напевно, поки що важко сказати. Мабуть, про це потрібно буде говорити конкретно", - заявив Кащюнас.

Він наголосив, що ніхто не буде збирати українських чоловіків і відвозити в Україну.

"Але (можна обмежити цих осіб) у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах - це варіанти, як я чую і від польської сторони. Тож давайте почекаємо і подивимося, який варіант вони запропонують, можливо, він підійде і для Литви", - заявив міністр.

Передісторія

Кабінет міністрів України ввів заборону на пересилання закордонних паспортів і паспортів громадянина України за кордон.

Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років більше не зможуть отримати закордонний паспорт, перебуваючи за межами країни.

При цьому з 23 квітня МЗС України також обмежило надання консульських послуг чоловікам віком 18-60 років, які перебувають за кордоном. Це пояснили новим законом про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року.

У МЗС наголосили, що це тимчасовий крок. Відновити надання послуг обіцяють після набуття чинності закону, але з урахуванням його вимог.

Які обмеження для чоловіків за кордоном у новому законі про мобілізацію - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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