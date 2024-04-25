Росія виробляє зброю понад потреби для ведення війни і наповнює склади, - Німеччина
Росія вже виробляє більше зброї, ніж потрібно для ведення війни проти України. Москва поповнює власні склади.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на N-TV.
Глава Міноборони заявив, що зі збільшенням витрат на озброєння та становлення російської економіки на "військові рейки" значна частина того, що виробляється, більше не йде на фронт, а потрапляє на склади.
При цьому Пісторіус застеріг від подальших військових амбіцій російського диктатора Володимира Путіна. На його думку, Путін може мати плани подальших ескалацій.
"Ви можете бути наївними і сказати, що він робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це, тому що у нього є плани або щось може бути", - сказав міністр оборони Німеччини.
Ймовірність війни РФ і НАТО
Нагадаємо, раніше розвідка Естонії заявила, що Росія вже готується до наступної війни. Ймовірно, це буде конфлікт з НАТО протягом наступних 10 років.
Низка країн НАТО відкидають таку ймовірність. До прикладу, президент Фінляндії нещодавно заявив, що вважає малоймовірним напад РФ на його країну, яка тепер є членом Альянсу.
При цьому український президент Володимир Зеленський допустив можливість війни Росії з НАТО. На його думку, Москва може напасти на балтійські країни у випадку, якщо Україна не вистоїть у війні.
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