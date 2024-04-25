Росія виробляє зброю понад потреби для ведення війни і наповнює склади, - Німеччина

Росія вже виробляє більше зброї, ніж потрібно для ведення війни проти України. Москва поповнює власні склади.

Глава Міноборони заявив, що зі збільшенням витрат на озброєння та становлення російської економіки на "військові рейки" значна частина того, що виробляється, більше не йде на фронт, а потрапляє на склади.

При цьому Пісторіус застеріг від подальших військових амбіцій російського диктатора Володимира Путіна. На його думку, Путін може мати плани подальших ескалацій.

"Ви можете бути наївними і сказати, що він робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це, тому що у нього є плани або щось може бути", - сказав міністр оборони Німеччини.