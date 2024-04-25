Зеленський обговорив з главою казначейства Британії санкції проти Росії
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером казначейства Британії Джеремі Гантом. Серед тем переговорів були санкції проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Джеремі Гант прибув з візитом до Києва. Під час зустрічі глава держави подякував Британії за допомогу Україні з перших днів російського вторгнення, а також за найбільший пакет оборонної допомоги на суму пів мільярда фунтів стерлінгів, який оголосили напередодні.
Зеленський також відзначив рішення Британії збільшити фінансування оборонних потреб до 2,5% ВВП.
"Дякую вам за такий крок, за рішення, яке не лише сприятиме допомозі Україні надалі, а й посилить безпеку у Європі. Воно дуже важливе. Було б добре, якби й інші європейські держави збільшили свої видатки на оборону. Це б суттєво зміцнило обороноздатність Європи перед лицем імовірних викликів", - зазначив президент.
Особливу увагу сторони приділили санкційній політиці. Зеленський та Гант обговорили розширення санкцій проти Росії та закриття "лазівок" для обходу обмежень.
Фото: Зеленський зустрівся з канцлером казначейства Британії (president.gov.ua)
Допомога Британії
Варто зазначити, що Велика Британія була однієї з перших країн, яка засудила російське вторгнення в Україну. Попри те, що Британія не є членом ЄС, країна ввела та продовжує запроваджувати санкції проти Росії.
Крім того, Британія надала Україні військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Україна отримала від Лондона танки, важку техніку, далекобійні ракети. Також у Британії проходять навчання українських військових.
За даними ЗМІ, Британія може надати Україні авіабомби Paveway IV у рамках наступного пакета військової допомоги.
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