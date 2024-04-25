Китай сховав у порту корабель, який доставляв зброю з КНДР до Росії, - Reuters

Китай надав причал для російського вантажного судна, що знаходиться під санкціями США, причетного до постачань північнокорейської зброї до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Британський аналітичний центр Royal United Services Institute (RUSI) повідомив, що російське судно "Ангара", яке з серпня 2023 року переправило до російських портів тисячі контейнерів, які, ймовірно, містять північнокорейські боєприпаси, з лютого стоїть на якорі на китайській верфі в східній провінції Чжецзян.

Присутність корабля в китайському порту підкреслює проблеми, з якими стикаються Сполучені Штати та їх союзники, які намагаються перекрити військову та економічну підтримку Росії. Оскільки Україна зазнає нестачі боєприпасів, офіційні особи США роблять все більш різкі попередження про допомогу Китаю у відновленні російської армії після її ранніх поразок у війні в Україні.

Очікується, що ця підтримка стоятиме на першому місці на порядку денному цього тижня, коли держсекретар Ентоні Блінкен відвідає Пекін.

Представник Держдепартаменту США заявив, що йому відомо про "достовірні повідомлення з відкритих джерел" про те, що "Ангара" зараз пришвартована в китайському порту, і він порушив це питання перед китайською владою.

"Ми закликаємо всі держави-члени виконати свої зобов'язання щодо резолюції 2397 РБ ООН", - сказав чиновник

Він посилався на резолюцію ООН про обмеження торгівлі з Північною Кореєю та вимогу до держав ООН зняти з реєстрації будь-які судна, які беруть участь у незаконній діяльності.

"Коли держсекретар Блінкен зустрінеться зі своїми колегами з КНР цього тижня, він розгляне низку проблем, включаючи війну Росії проти України та відносини між Росією та КНДР", - сказав офіційний представник.

Супутникові знімки, отримані RUSI в останні місяці від компаній, у тому числі від фірми Planet Labs PBC, що займається зйомкою Землі, що базується в Сан-Франциско, показують, що "Ангара" пришвартована на верфі Zhoushan Xinya Shipyard в провінції Чжецзян, яка на своєму вебсайті повідомляє, що це найбільша приватна судноремонтна компанія Китаю.

Корабель був ідентифікований за унікальним транспондером автоматичної ідентифікаційної системи (AIS), який був короткочасно включений, ймовірно, з міркувань безпеки під час плавання по жвавій ділянці Корейської протоки на шляху до Китаю.

У RUSI повідомили, що перед прибуттям до Китаю 9 лютого, мабуть, для ремонту чи технічного обслуговування, "Ангара" у січні була пришвартована у північнокорейському та російському портах із вимкненим транспондером. Він знову припинив передачу невдовзі після прибуття до Китаю.

Мінімум 11 рейсів до Росії

Корабель, який потрапив під санкції США, відкриває нову в травні 2022 року здійснив як мінімум 11 постачань між північнокорейським портом Раджин і російськими портами з серпня 2023 року, за даними RUSI, яке відстежує його переміщення в рамках проекту з використання даних з відкритих джерел для моніторингу ухилення Північна Корея від санкцій.

Джозеф Бірн, науковий співробітник RUSI, заявив, що уряд Китаю повинен знати, що судно, яке перебуває під санкціями США, було пришвартоване на його верфі.

"Якщо він дозволить "Ангарі" вийти з порту без перевірки і з новим ремонтом, то це покаже, що Китай, швидше за все, не робитиме жодних дій щодо цих російських судів", - сказав Бірн.

Вашингтон неодноразово просив Китай не допомагати військовим зусиллям Москви після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, яке відбулося лише за кілька тижнів після того, як Росія та Китай оголосили про "партнерство без обмежень".

Минулого тижня Блінкен розкритикував підтримку Китаєм російської оборонної промисловості, заявивши, що Пекін зараз є основним вкладником у війну Москви проти України, постачаючи йому критично важливі компоненти для озброєння.

Зазначимо, Пекін надавав дипломатичну та економічну підтримку Росії з початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Торгівля між країнами різко зросла, а Москва оминає західні санкції за допомогою Пекіна.