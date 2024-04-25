Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Война

ATACMS

Украина тайно получила более 100 дальнобойных ракет ATACMS и использовала их против РФ, пишет The New York Times со ссылкой на источники со ссылкой на американского чиновника.

По информации издания, эти ракеты вошли в мартовский пакет помощи Украине и от США на 300 млн долларов, куда также вошли кассетные боеприпасы.

Удар по Смеле

Войска РФ утром нанесли удар по городу Смела Черкасской области ракетой "Искандер-К". В результате пострадали 6 человек. Взрывной волной и обломками повреждены 47 частных домов на нескольких улицах. Также выбило окна в соседней многоэтажке.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, была поражена гражданская инфраструктура, повреждено логистическое железнодорожное сообщение.

ДРГ в Сумской области

В Сумской области пограничники вступили в бой с российской ДРГ. Как сообщили в ГПСУ, вражескую засаду с более чем десятком диверсантов обнаружили пограничники на одном из направлений. Завязался стрелковый бой. Для усиления выдвинулись резервы подразделений Госпогранслужбы и Сил обороны, задействовали артиллерийский и минометный расчет. В результате столкновения враг отошел.

Обстрел Сум

Российские войска ударили КАБом по инфраструктуре города Сумы, сообщают местные власти. Последствия атаки еще уточняются.

Удар по вокзалу в Балаклее

Россияне ударили возле железнодорожного вокзала города Балаклея в Харьковской области. В результате обстрела пострадали 10 человек, в частности три женщины и четверо мужчин, находившихся в пассажирских вагонах электропоезда "Харьков-Изюм".

ТЦК

Работники ТЦК не будут вручать повестки за границей, утверждает спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин. Он отмечает, что обновить свои данные мужчины за границей смогут через электронный кабинет военнообязанного, который должен заработать уже в июне.

Украина

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с канцлером казначейства Великобритании Джереми Гантом. Стороны уделили особое внимание вопросу санкций против РФ.

Также Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Главным вопросом была защита жизненно необходимых для страны объектов.

Отставка Сольского

Министр аграрной политики Николай Сольский написал заявление об отставке. Верховная рада рассмотрит вопрос увольнения министра на ближайшем пленарном заседании.

Взрыв в Николаеве

ГБР расследует обстоятельства взрыва в Николаеве 24 апреля 2024 года. По данным следствия, на автомобильной парковке во время неосторожной перегрузки боеприпасов военнослужащими из одного автомобиля в другой произошла детонация. В результате чего погибли двое бойцов, еще двое ранены.

Также загорелись автомобили, находившиеся рядом с эпицентром взрыва. Во время ликвидации пожара произошел еще один взрыв, из-за которого травмировались пять спасателей.

НБУ снизил учетную ставку

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение понизить учетную ставку с 14,5% до 13,5% годовых с 26 апреля 2024 года. Таким образом НБУ продолжил цикл снижения учетной ставки, начатый в июле прошлого года.

Среди причин смягчения процентной политики в Нацбанке называют понижение рисков для поступления международной финансовой поддержки.

Пенсии

Верховная Рада провалила голосование в первом чтении за законопроект о введении накопительного пенсионного обеспечения. В зале не хватило голосов, документ отправили авторам на доработку.

Курс

Доллар подорожал после падения в течение трех дней подряд. Официальный курс на 26 апреля 2024 установлен на таком уровне: 39,6702 грн за 1 доллар (+0,1986 грн).

Погода

Завтра, 26 апреля, в большинстве северных и ряде других областей ожидаются дожди. Также предупреждают о грозах и тумане.

Мир

Европарламент

Европейский парламент одобрил резолюцию по осуждению проведения так называемых "выборов" Владимира Путина и призывом не признавать их легитимность.

"Это фарсовое выступление российских властей преследовало единственную цель - создать видимость электоральной легитимности Владимира Путина, его политики беспощадных внутренних репрессий и прежде всего агрессивной войны против Украины", - говорится в заявлении.

Китай

Китай спрятал в порту корабль, доставлявший оружие из КНДР в Россию, пишет Reuters. Издание отмечает, что российское судно "Ангара", которое с августа 2023 года переправило в российские порты тысячи контейнеров, предположительно содержащих северокорейские боеприпасы, с февраля стоит на якоре на китайской верфи в восточной провинции Чжэцзян.

Польша

Президент Польши Анджей Дуда пригласил премьер-министра Дональда Туска в президентский дворец 1 мая, чтобы обсудить размещение ядерного оружия на территории страны.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш допустил депортацию военнообязанных украинцев. Таким образом, польские власти могут помочь Украине с мобилизацией мужчин, которые находятся за границей.

Литва

Литовский министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас допускает, что его страна может помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста. Однако, по его словам, Литва сперва дождется, как эту процедуру будут проводить в Польше.

Кроме того, в Литве опровергли заявление Беларуси о якобы подготовке атаки дронов на Минск с литовской территории. Обвинение белорусского КГБ в Вильнюсе назвали "чепухой, вызывающей улыбку".

Великобритания

Глава Вооруженных сил Великобритании Тони Радакин считает, что Украина намерена усилить атаки по объектам в глубоком тылу России, поскольку приток западной военной помощи ВСУ призван помочь Киеву вести войну гораздо более сильными способами.

Германия

Министр обороны Германии Борис Писториус говорит, что ВПК России уже производит такое количество вооружения, что превышает потребности в ведении войны против Украины и оно накапливается на складах.

"Вы можете быть наивными и сказать, что он (Путин - ред.) делает это только по осторожности. Как скептик, я бы сказал в этом случае, что он делает это потому, что у него есть планы или могут быть", - добавил Писториус.

Катар

Советники по вопросам национальной безопасности и чиновники со всего мира встретятся в Дохе (Катар) на этих выходных, где обсудят планы проведения мирного саммита по Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что список участников встречи еще не составлен. Россию не пригласили, и будет ли присутствовать Китай, остается непонятным.

Дания

Дания решила увеличить финансирование Украинского фонда, в рамках которого Украине передают военную помощь, на 4,4 млрд датских крон (590 млн евро).

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