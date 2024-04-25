Україна має намір посилити дальні атаки на територію Росії, - голова ЗС Британії
Україна має намір посилити дальні атаки на територію Росії, оскільки приплив західної військової допомоги покликаний допомогти Києву вести війну набагато сильнішими способами.
Про це заявив голова Збройних сил Великобританії адмірал сер Тоні Радакін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За його словами, оборона України налаштована несприятливо, і визнав, що на країну чекає "важка" боротьба за відсіч наступаючим російським військам. Однак Радакін підкреслив, що настільки похмурий "аналіз" війни не враховує більш тривалих тенденцій, що складаються на користь Києва.
Він зазначив, що до них відносяться останні пакети військової допомоги від США і Європи, дедалі успішніші удари України з далекої відстані і "повний провал" Москви у спробі перекрити життєво важливий для Києва експорт зерна через Чорне море.
"Небезпека будь-якого аналізу полягає в тому, що він не враховує, де ми перебуваємо зараз і де перебуватимемо в найближчі кілька років", - заявив Радакін, додавши, що люди повинні перестати "звеличувати Росію" і вірити, що у неї "якимось чином є великі переваги".
Під час майже шестимісячної перерви у зв'язку з американським фінансуванням Києва, яка закінчилася тільки цього тижня, російські війська продовжували завдавати ударів по Україні важкою артилерією, ракетами і безпілотниками, домігшись при цьому деяких обмежених територіальних успіхів.
Допомога Україні від США
З осені 2023 року ухвалення законопроекту про допомогу Україні в Конгресі США гальмувалося через розбіжності серед членів Республіканської партії. Проте нещодавно американським політикам вдалося досягти компромісу, і законопроект винесли на голосування. 24 квітня 2024 року його підписав президент Джо Байден.
У своєму виступі президент Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на 1 мільярд доларів. Цей пакет включає боєприпаси для артилерії та ракети для систем протиповітряної оборони.
Представлений спікером Палати представників Майком Джонсоном законопроект передбачає виділення Україні 60,84 млрд доларів прямої допомоги та коштів на покриття супутніх витрат. Докладніше про те, що отримає Київ - у матеріалі РБК-Україна.
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