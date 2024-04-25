Україна має намір посилити дальні атаки на територію Росії, - голова ЗС Британії

За його словами, оборона України налаштована несприятливо, і визнав, що на країну чекає "важка" боротьба за відсіч наступаючим російським військам. Однак Радакін підкреслив, що настільки похмурий "аналіз" війни не враховує більш тривалих тенденцій, що складаються на користь Києва.

Він зазначив, що до них відносяться останні пакети військової допомоги від США і Європи, дедалі успішніші удари України з далекої відстані і "повний провал" Москви у спробі перекрити життєво важливий для Києва експорт зерна через Чорне море.

"Небезпека будь-якого аналізу полягає в тому, що він не враховує, де ми перебуваємо зараз і де перебуватимемо в найближчі кілька років", - заявив Радакін, додавши, що люди повинні перестати "звеличувати Росію" і вірити, що у неї "якимось чином є великі переваги".

Під час майже шестимісячної перерви у зв'язку з американським фінансуванням Києва, яка закінчилася тільки цього тижня, російські війська продовжували завдавати ударів по Україні важкою артилерією, ракетами і безпілотниками, домігшись при цьому деяких обмежених територіальних успіхів.

