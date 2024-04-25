Європарламент назвав "вибори" в РФ фарсом. ЄС не має визнавати Путіна легітимним президентом

Члени Євросоюзу та міжнародна спільнота не повинні визнавати результати "виборів" у Росії, на яких диктатор Володимир Путін став "переможцем".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Європейського парламенту .

Причиною цього став той факт, що росіяни проводили ці "вибори" на окупованих територіях України. А всередині РФ процес "виборів" не був вільним чи справедливим.

"Цей фарсовий виступ російської влади переслідував єдину мету - створити видимість електоральної легітимності Володимира Путіна, його політики нещадних внутрішніх репресій і, насамперед, агресивної війни проти України", - заявили депутати.

Також Європарламент висловив жаль, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив відійти від позиції ЄС і привітав Володимира Путіна з його фіктивним "переобранням". Депутати закликали членів Євросоюзу обмежити відносини з Путіним.