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Рада провалила законопроект про накопичувальну пенсію

Україна, Четвер 25 квітня 2024 12:50
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Рада провалила законопроект про накопичувальну пенсію Фото Пенсійна реформа провалена в Раді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада відхилила законопроект про пенсійну реформу та накопичувальну пенсії. Проект відправили авторам на доопрацювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними проект №9212, який подали лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, спікер парламенту Руслан Стефанчук та інші, підтримали лише 214 депутатів.

Як зазначив Железняк, навіть у разі прийняття для закону не було шансів в найближчому майбутньому.

"У МВФ є конкретна норма, що будь-які зміни по пенсійній системі мають бути погоджені з Світовим банком. А поки незрозуміла ситуація з демографією (через війну), то порахувати макро для такої зміни дуже важко. Точніше неможливо", - додав він.

Законопроект про пенсійну реформу

Нагадаємо, проект №9212 внесли до Ради у квітні 2023 року. Він передбачає обов’язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих осіб до досягнення ними 55 років та обов’язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків на користь найманих працівників.

Згідно з проектом, у перший рік роботодавці повинні сплачувати вати 1%, у другий 1,5%, у третій - 2% від розміру заробітної плати працівників, а з державного бюджету буде надходити співфінансуванння на паритетних засадах.

При цьому, розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ), який сплачується роботодавцем, залишається незмінним, накопичувальний внесок включається до складу ЄСВ.

За бажанням працівника, розмір його самостійних внесків може бути збільшено. Держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах в межах 3% від розміру середньої заробітної плати за видами економічної діяльності у середньому по економіці.

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