Дуда зустрінеться з Туском щодо розміщення ядерної зброї в Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда має намір зустрітися з прем'єр-міністром Дональдом Туском щодо розміщення ядерної зброї на території країни. Сам Туск достатньо стриманий у своїх коментарях на цю тему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еuractiv .

"Звичайно, я зустрінуся з прем’єр-міністром. Тому що для мене зрозуміло і очевидно, що ми співпрацюємо один з одним у питаннях зовнішньої політики і в будь-якому іншому, де є потреба", - запевнив Дуда, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами "поки що ця співпраця (з Туском, - ред) йде добре, як ви бачили, і є вигідною для Польщі".

Анджей Дуда також пояснив, що Nuclear Sharing (Ядерний обмін, - ред) "як певна ідея і певний спосіб побудови сфери безпеки реалізується насамперед Сполученими Штатами в рамках НАТО". Він також зазначив, що ядерна зброя в рамках Nuclear Sharing була і розгортається "навіть в європейських країнах, що входять до НАТО, принаймні в деяких з них".

Позиція Туска

Прем'єр Польщі Дональд Туск більш стримано відноситься до ідеї розміщення ядерної зброї на території країни.

"Для мене важлива ця заява президента (про ядерну зброю - ред) щодо можливої ​​наявності ядерної зброї в Польщі. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з президентом Дудою, тому що це питання безпосередньо і дуже чітко стосується безпеки Польщі" -, сказав глава польського уряду під час прес-конференції 22 квітня.

Він попередив, що йому доведеться "добре зрозуміти наміри президента". Туск підкреслив, що дуже піклується про те, щоб Польща була в безпеці та якомога краще озброєна.

"Але я також хотів би, щоб можливі ініціативи були передусім дуже добре підготовлені відповідальними за них людьми і щоб ми всі були переконані, що ми цього хочемо, - додав він.

На його думку, ідея, представлена ​​президентом, є "дуже масштабною і дуже серйозною".