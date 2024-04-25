Дуда зустрінеться з Туском щодо розміщення ядерної зброї в Польщі
Президент Польщі Анджей Дуда має намір зустрітися з прем'єр-міністром Дональдом Туском щодо розміщення ядерної зброї на території країни. Сам Туск достатньо стриманий у своїх коментарях на цю тему.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еuractiv.
"Звичайно, я зустрінуся з прем’єр-міністром. Тому що для мене зрозуміло і очевидно, що ми співпрацюємо один з одним у питаннях зовнішньої політики і в будь-якому іншому, де є потреба", - запевнив Дуда, відповідаючи на запитання журналістів.
За його словами "поки що ця співпраця (з Туском, - ред) йде добре, як ви бачили, і є вигідною для Польщі".
Анджей Дуда також пояснив, що Nuclear Sharing (Ядерний обмін, - ред) "як певна ідея і певний спосіб побудови сфери безпеки реалізується насамперед Сполученими Штатами в рамках НАТО". Він також зазначив, що ядерна зброя в рамках Nuclear Sharing була і розгортається "навіть в європейських країнах, що входять до НАТО, принаймні в деяких з них".
Позиція Туска
Прем'єр Польщі Дональд Туск більш стримано відноситься до ідеї розміщення ядерної зброї на території країни.
"Для мене важлива ця заява президента (про ядерну зброю - ред) щодо можливої наявності ядерної зброї в Польщі. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з президентом Дудою, тому що це питання безпосередньо і дуже чітко стосується безпеки Польщі" -, сказав глава польського уряду під час прес-конференції 22 квітня.
Він попередив, що йому доведеться "добре зрозуміти наміри президента". Туск підкреслив, що дуже піклується про те, щоб Польща була в безпеці та якомога краще озброєна.
"Але я також хотів би, щоб можливі ініціативи були передусім дуже добре підготовлені відповідальними за них людьми і щоб ми всі були переконані, що ми цього хочемо, - додав він.
На його думку, ідея, представлена президентом, є "дуже масштабною і дуже серйозною".
"Я мав би знати всі обставини, які спонукали президента зробити цю заяву", - констатував Туск.
Розміщення ядерної зброї у Польщі
22 квітня Дуда заявив про готовність розмістити ядерну зброю в Польщі, причина в Росії. Зокрема, за його словами, Польща має зобов'язання перед НАТО як член Альянсу і готова розмістити на своїй території ядерну зброю.
Ядерний обмін (англ. Nuclear sharing) - концепція політики "ядерного стримання" серед країн-учасниць Північноатлантичного альянсу та країн-партнерів. В даний час тільки три члени НАТО володіють ядерною зброєю - США, Велика Британія та Франція, з найбільшим ядерним потенціалом у Сполучених Штатів. Відомо, що з трьох ядерних держав НАТО (Франція, Велика Британія та США) лише Сполучені Штати надали зброю для спільного використання ядерної зброї. Станом на листопад 2009 року Бельгія, Німеччина, Італія, Нідерланди та Туреччина розміщують ядерну зброю США в рамках політики спільного використання ядерної зброї.
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