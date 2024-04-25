У Сумах під час тривоги пролунав вибух, росіяни вдарили КАБом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал " Суспільне ".

Наразі військове керівництво, чи інші офіційні особи жодним чином не коментували ситуацію.

Варто додати, що перед вибухом в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, яка тривала з 13:52 по 14:25.

Перед цим Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про активність російської авіації у повітряному просторі Бєлгородської, Курської областей та над акваторією Азовського моря.

Ворог вдарив КАБом

Згідно з даними Сумської обласної військової адміністрації (ОВА), ворог вдарив по інфраструктурі Сум КАБом. Наразі на місці працюють всі необхідні служби, наслідки уточнюються.

Ситуація в Сумській області

Протягом останніх місяців ворог посилив удари по кордону Сумської області. Зокрема від обстрілів потерпають низка населених пунктів, у тому ж числі Велика Писарівка, Білопілля та сам адміністративний центр.

Нещодавно ворог вдарив по центру Білопілля Сумського району. Через удар 51-річний цивільний отримав тяжкі поранення, від яких помер у лікарні. Зокрема поранення отримали ще троє людей.

Тим часом в Центрі протидії дезінформації попереджають про те, що росіяни розганяють фейки про нібито "підготовку наступу на Харків й Суми".