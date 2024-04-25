Чи з'являться ТЦК за кордоном та чи будуть вони вручати повістки: відповідь Міноборони

Територіальні центри комплектування і соціальної підтримки не будуть працювати за кордоном. Вручення повісток за межами України виглядає нереальним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна в ефірі "Радіо Свобода".

"ТЦК за кордоном працювати не будуть. Міністерство оборони не може коментувати ті чи інші дії Міністерства закордонних справ. Це (вручення повісток за кордоном, - ред.) виглядає доволі нереальним", - заявив він.

Речник пояснив, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію чоловіки призовного віку як в Україні, так і за кордоном матимуть протягом 60 днів оновити військово-облікові дані. Це можна буде зробити, зокрема, і через електронний кабінет.

"Обов’язково їхати в Україну не треба, але якщо людина хоче захищати Батьківщину, хоче долучитися до Сил оборони, то, ясна річ, що варто приїжджати в Україну… Для тих, хто за кордоном, буде можливість зробити це (оновити військово-облікові дані, - ред.) в консульських установах, а також через електронний кабінет", - зазначив Лазуткін.

За словами речника Міноборони, зараз працюють над тим, щоб електронний кабінет запрацював у червні. Він наголосив, що проходження військово-лікарської комісії в електронному кабінеті не передбачене.

"Електронний кабінет наразі не передбачає проходження ВЛК. Йдеться про оновлення даних передусім - зміни місця проживання, зміну сімейного стану, бронювання, резервування, і т.д.", - додав він.