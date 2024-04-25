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РФ атакувала Черкаський район: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, є постраждалі

Черкаси, Четвер 25 квітня 2024 08:10
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РФ атакувала Черкаський район: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, є постраждалі Фото: РФ атакувала Черкаський район, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

25 квітня російські війська атакували Черкаський район. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, шість людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця в Telegram.

"Зранку ворог атакував нашу Черкаську область. По швидкісній повітряній цілі відпрацював комплексний захист ППО", - розповів він.

За попередньою інформацією, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі.

"Без загиблих. На зараз по допомогу до медиків звернулись шестеро людей. Усі служби на місці", - зазначив Табурець.

Вибухи у Черкаській області

О 6:24 у Черкаській та Київській областях було оголошено тривогу. У Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку у цих областях.

Вже о 6:26 військові оголосили про швидкісну ціль у напрямку Черкас. О 6:38 місцеві ЗМІ повідомляли про звуки, схожі на вибухи. Вони пролунали під час повітряної тривоги.

Вже о 6:42 оголосили відбій тривоги на Черкащині та інших областях, де вона лунала.

Нагадаємо, в ніч на 29 березня російські окупанти влаштували комбінований масований удар по Україні. В Черкаській області зафіксували влучання в енергооб'єкт, також працювала ППО.

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