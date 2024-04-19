Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Удар по Дніпру та області

Російські війська завдали масованого удару по Дніпропетровській області. У Дніпрі під прицілом опинилася житлова п'ятиповерхівка та інфраструктурні об’єкти "Укрзалізниці". Також є влучання у Кривому Розі, Павлограді та Синельниківському районі. Загалом у Дніпрі та області 7 загиблих, серед яких двоє дітей. Ще 34 людини постраждали.

Все, що відомо про наслідки атаки РФ по Дніпру та області - в матеріалі РБК-Україна.

Збиття Ту-22МЗ

Під час масованої ворожої атаки Україні вперше вдалося збити ракети Х-22 та російський бомбардувальник Ту-22М3 на відстані близько 300 км. Літак впав у Ставропольському краї РФ. За даними джерел РБК-Україна для враження українські Сили оборони використали ЗРК С-200, який пройшов модифікацію фахівцями ГУР.

Детальніше про те, що означає збиття Ту-22М3 та чи варто після цього очікувати зменшення масованих атак - читайте в коментарі керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка для РБК-Україна.

Знищення ракет Х-22

Українська ППО сьогодні вперше перехопила російські ракети Х-22. Однак, це не єдине досягнення українських захисників неба.

Як розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш, українські військові під час нічної російської атаки змогли знищити 11 із 12 керованих авіаційних ракет типу Х-59/Х-69. Така масована атака з використанням таких ракет була вперше.

Буданов

Начальник ГУР Кирило Буданов розповів, чим українські військові знищують російську стратегічну авіацію.

Зеленський у Донецькій області

Президент України Володимир Зеленський поїхав у Донецьку область. Там глава держави відвідав медичну роту 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, провів нараду щодо безпекової ситуації та оглянув будівництво фортифікацій. Крім того, він побував на одному із командних пунктів 41-ї окремої механізованої бригади, яка обороняє Часів Яр.

Атака на Одеську область

Росіяни вдарили ракетами по Одеській області. Є пошкодження припортової інфраструктури. Наразі відомо про одного постраждалого. Чоловіка з осколковим пораненням госпіталізовано, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Як повідомив Зеленський, росіяни сьогодні атакували український порт "Південний".

Удари по Джанкою

Проект "Схеми" опублікував супутникові знімки аеродрому в окупованому Джанкої, який днями був атакований ЗСУ. На знімках помітні сліди від пожеж, а також знищені системи С-300/С-400.

Україна

Політика

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з главою МЗС Італії Антоніо Таяні. Сторони обговорили посилення української ППО та підготовку до першого Глобального саміту миру.

Засідання Ради Україна-НАТО

Сьогодні відбулося засідання Ради Україна-НАТО, яке було скликане на прохання української сторони. На засіданні Зеленський назвав країнам НАТО п'ять нагальних потреб України.

Після засідання генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував оголошення союзників по Альянсу щодо допомоги Україні, зокрема й додатковими системами ППО.

Звільнення Гуменюк

Генштаб ЗСУ повідомив про звільнення Наталії Гуменюк з посади керівниці Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. Наразі триває відбір фахівця, який займе цю посаду.

Фінанси

Європейський інвестиційний банк цього року виділить Україні 560 млн євро. Кошти спрямують на проєкти в енергетиці, транспортній інфраструктурі, відновленні житла, а також на проєкти, які підтримають економічне відновлення та місцевий бізнес.

Курс

Долар досягнув чергового історичного максимуму. Офіційний курс на 22 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,7879 грн за 1 долар (+0,1842 грн).

Погода

Завтра, 20 квітня в Україні вдень місцями очікуються сильні пориви вітру. Також синоптики попередили про нічні заморозки.

Світ

ЄС

У Європейському союзі розповіли про зміст 14 пакету санкцій проти РФ. Високопоставлений європейський чиновник повідомив, що туди увійдуть каральні заходи проти тих, хто обходить існуючі санкції проти Росії.

Служба зовнішніх зв'язків ЄС і Єврокомісія мають намір представити конкретні пропозиції країнам-членам наступного тижня.

Ізраїль

Ізраїль у відповідь завдав повітряного удару по Ірану. Як пише CNN, за деякий час до здійснення атаки Тель-Авів попередив про це Вашингтон, але в США цього не схвалили.

США

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Конгрес США схвалити пакет допомоги Україні, оскільки "може бути занадто пізно".

"Чи не пізно? Ні. Якщо це відбудеться зараз, це не занадто пізно. Якщо цього не відбудеться, чи займе більше часу, це справжній ризик, що так, буде запізно", - сказав він.

Сьогодні Палата представників США взялася за розгляд законопроектів спікер Майка Джонсона. Конгресмени проголосували за спеціальне правило, яке дозволяє винести законопроекти, серед яких і підтримка України, на голосування вже завтра, 20 квітня.

Саміт G7

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" схвалили декларацію за підсумками зустрічі на Капрі в Італії. Питання передачі Україні російських активів на прохання лідерів країн G7 відклали до червня.

Також глави МЗС пообіцяли допомогти українцям зміцнити ППО, а також шукати "всі можливі шляхи та можливі варіанти" використання заморожених російських активів для допомоги Києву напередодні саміту лідерів G7 у червні.

Також G7 планує запровадити санкції проти третіх країн, які допомагають Росії ухилятися від уже наявних обмежень.

Польща

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав фермерів в країні припинити блокування кордону з Україною на знак протесту. Він вказав на складне становище, в якому опинилася українська сторони після останніх атак РФ, і закликав "всіх без винятку в Польщі не робити нічого, що може зашкодити Україні".

Британія

Велика Британія виділила майже 150 млн фунтів стерлінгів (понад 180 млн доларів) на зміцнення енергетичного сектору України.

Китай

Apple на вимогу Пекіна видалила з китайського App Store WhatsApp, Threads, Telegram і Signal. Це, як пояснили в компанії, сталося на вимогу адміністрації кіберпростору Китаю, яка наказала видалити додатки з міркувань національної безпеки.

Німеччина

В Україні відкрили ще один завод німецької компанії Quantum-Systems GmbH з виробництва безпілотників. Очікується, що на виробництві збиратимуть по 1000 дронів на рік, а також виготовлятимуть запчастини.

Словаччина

Громадяни Словаччини змогли зібрати близько 2 мільйонів євро на закупівлю снарядів для України в рамках ініціативи Чехії. Це вдалося зробити за кілька днів.