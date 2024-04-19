Жертви та багато поранених, розбиті будинки: що відомо про удари по Дніпру та області

Стали відомі подробиці ворожої комбінованої повітряної атаки по Дніпропетровській області у ніч проти 19 квітня. Відомо, що кількість жертв та постраждалих збільшилася у різних містах регіону.

Деталі про наслідки російської атаки на Дніпропетровську область, і що відомо на цей момент - в матеріалі РБК-Україна .

В матеріалі використовувалися публікації з Telegram-каналу голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, керівника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, мера Дніпра Бориса Філатова.

Дніпро

В обласному центрі був пошкоджений житловий будинок - п'ятиповерхівка, яка також горіла внаслідок ворожої повітряної атаки.

За словами начальника ОВА, у Дніпрі, окрім житлового будинка, пошкоджені також два інфраструктурні об’єкти.

"Загалом у місті на зараз, попередньо, 2 загиблих та 15 поранених", - розповів Лисак.

Пізніше стало відомо, що число постраждалих внаслідок ракетної атаки по місту збільшилася до 15 осіб. Вони "середньої" важкості, передали в ОВА.

Наслідки ракетного обстрілу Дніпра 19 квітня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Мер Дніпра уточнив, що ворог завдав ударів "у самісінький центр міста".

Синельникове

У Синельниковому Дніпропетровської області є загиблі та постраждалі, серед поранених є діти.

"Один - важкий. Частково зруйновано 4 приватні будинки, ще 8 - пошкоджені", - розповіли в ОВА.

Пізніше стало відомо про загиблого у цьому місті.

"Синельниково. Серед них (троє постраждалих) - 2 дітей. На жаль, одна восьмирічна дитина померла в лікарні. Співчуття рідним та близьким", - розповів пізніше голова ОВА.

Павлоград

У цьому населеному пункті, за даними керівника ОВА, було пошкоджене одне з підприємств.

Кривий Ріг

У Кривому Розі відомо про трьох постраждалих.

Вілкул розповів, що було "влучення" в інфраструктурний об'єкт міста, виникла пожежа.

"На місце направлені всі оперативні служби, йде ліквідація наслідків. Відомо про 3 постраждалих - чоловіки 43, 53 років та жінка 58 років. 2 чоловіків в лікарні, середньої тяжкості", - передав очільник Ради оборони Кривого Рогу.

Він додав, що у місті "усі служби, лікарні, соціальні установи працюють, світло є".

Робота ППО

За словами Лисака, частину ворожих цілей збили сили протиповітряної оборони.

"Зокрема, тільки за ранок, попередньо, 9 ракет. І ще 2 - вночі. Деталі щодо цього - згодом. На жаль, є й влучання", - каже він.

За словами Вілкула, росіяни цієї ночі атакували Дніпропетровську область та Кривий Ріг ракетами та ударними дронами.

"У небі над областю було збито близько 10 ракет", - розповів він.

РФ цілеспрямовано била по об'єктах УЗ

"Ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об’єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області. Є поранені серед залізничників, їм надається медична допомога. На пошкоджених об’єктах працюють рятувальники, інформація про загиблих уточнюється", - повідомили в УЗ.

Наразі робота вокзалу станції Дніпро призупинена. Поїзди далекого сполучення та приміські наразі не курсують до станції Дніпро: тимчасово кінцевими зупинками є Нижньодніпровськ та Горяїнове.

Крім того, затримуються на прибуття до Дніпра наступні поїзди, висадка для них проходитиме на станції Горяїнове:

№38 Київ - Запоріжжя,

№80 Львів - Дніпро,

№120 Київ - Запоріжжя.

Після висадки пасажирів на станції Горяїнове поїзди, що курсують до Запоріжжя, прямуватимуть туди в обʼїзд.

Нічний удар дронами і ракетами по Україні 19 квітня

Нагадаємо, цієї ночі війська РФ завдали по Україні комбінований повітряний удар із застосуванням ракет та дронів-камікадзе. Спочатку окупанти запустили кілька груп "Шахедів", а пізніше - ракети. В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога.

Також повідомлялося, що вночі у Дніпрі через ракетну атаку пролунала серія вибухів, було відомо про роботу ППО у регіоні Також повідомлялося, що ворожі повітряні цілі летіли курсом на Кривий Ріг. Крім того, повідомлялося також про вибухи в районі Одеси.