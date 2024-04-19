Жертви та багато поранених, розбиті будинки: що відомо про удари по Дніпру та області
Стали відомі подробиці ворожої комбінованої повітряної атаки по Дніпропетровській області у ніч проти 19 квітня. Відомо, що кількість жертв та постраждалих збільшилася у різних містах регіону.
Деталі про наслідки російської атаки на Дніпропетровську область, і що відомо на цей момент - в матеріалі РБК-Україна.
В матеріалі використовувалися публікації з Telegram-каналу голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, керівника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, мера Дніпра Бориса Філатова.
Дніпро
В обласному центрі був пошкоджений житловий будинок - п'ятиповерхівка, яка також горіла внаслідок ворожої повітряної атаки.
За словами начальника ОВА, у Дніпрі, окрім житлового будинка, пошкоджені також два інфраструктурні об’єкти.
"Загалом у місті на зараз, попередньо, 2 загиблих та 15 поранених", - розповів Лисак.
Пізніше стало відомо, що число постраждалих внаслідок ракетної атаки по місту збільшилася до 15 осіб. Вони "середньої" важкості, передали в ОВА.
Наслідки ракетного обстрілу Дніпра 19 квітня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)
Мер Дніпра уточнив, що ворог завдав ударів "у самісінький центр міста".
Синельникове
У Синельниковому Дніпропетровської області є загиблі та постраждалі, серед поранених є діти.
"Один - важкий. Частково зруйновано 4 приватні будинки, ще 8 - пошкоджені", - розповіли в ОВА.
Пізніше стало відомо про загиблого у цьому місті.
"Синельниково. Серед них (троє постраждалих) - 2 дітей. На жаль, одна восьмирічна дитина померла в лікарні. Співчуття рідним та близьким", - розповів пізніше голова ОВА.
Павлоград
У цьому населеному пункті, за даними керівника ОВА, було пошкоджене одне з підприємств.
Кривий Ріг
У Кривому Розі відомо про трьох постраждалих.
Вілкул розповів, що було "влучення" в інфраструктурний об'єкт міста, виникла пожежа.
"На місце направлені всі оперативні служби, йде ліквідація наслідків. Відомо про 3 постраждалих - чоловіки 43, 53 років та жінка 58 років. 2 чоловіків в лікарні, середньої тяжкості", - передав очільник Ради оборони Кривого Рогу.
Він додав, що у місті "усі служби, лікарні, соціальні установи працюють, світло є".
Робота ППО
За словами Лисака, частину ворожих цілей збили сили протиповітряної оборони.
"Зокрема, тільки за ранок, попередньо, 9 ракет. І ще 2 - вночі. Деталі щодо цього - згодом. На жаль, є й влучання", - каже він.
За словами Вілкула, росіяни цієї ночі атакували Дніпропетровську область та Кривий Ріг ракетами та ударними дронами.
"У небі над областю було збито близько 10 ракет", - розповів він.
РФ цілеспрямовано била по об'єктах УЗ
"Ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об’єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області. Є поранені серед залізничників, їм надається медична допомога. На пошкоджених об’єктах працюють рятувальники, інформація про загиблих уточнюється", - повідомили в УЗ.
Наразі робота вокзалу станції Дніпро призупинена. Поїзди далекого сполучення та приміські наразі не курсують до станції Дніпро: тимчасово кінцевими зупинками є Нижньодніпровськ та Горяїнове.
Крім того, затримуються на прибуття до Дніпра наступні поїзди, висадка для них проходитиме на станції Горяїнове:
- №38 Київ - Запоріжжя,
- №80 Львів - Дніпро,
- №120 Київ - Запоріжжя.
Після висадки пасажирів на станції Горяїнове поїзди, що курсують до Запоріжжя, прямуватимуть туди в обʼїзд.
Нічний удар дронами і ракетами по Україні 19 квітня
Нагадаємо, цієї ночі війська РФ завдали по Україні комбінований повітряний удар із застосуванням ракет та дронів-камікадзе. Спочатку окупанти запустили кілька груп "Шахедів", а пізніше - ракети. В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога.
Також повідомлялося, що вночі у Дніпрі через ракетну атаку пролунала серія вибухів, було відомо про роботу ППО у регіоні Також повідомлялося, що ворожі повітряні цілі летіли курсом на Кривий Ріг. Крім того, повідомлялося також про вибухи в районі Одеси.
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