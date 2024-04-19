ua en ru
Пт, 19 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Союзники допоможуть з ППО і не лише. Столтенберг підбив підсумки Ради Україна-НАТО

Брюссель, П'ятниця 19 квітня 2024 18:19
UA EN RU
Союзники допоможуть з ППО і не лише. Столтенберг підбив підсумки Ради Україна-НАТО Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Союзники по НАТО погодилися допомогти Україні у посиленні протиповітряної оборони. Анонси постачання можуть бути найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга за підсумками Ради Україна-НАТО.

Посилення ППО

За словами генсека, президент України Володимир Зеленський, який взяв участь у засіданні Ради, поінформував союзників про ситуацію на полі бою та необхідність посилити українську протиповітряну оборону.

"Міністри оборони країн НАТО погодилися посилити і надати подальшу військову підтримку, включаючи посилення протиповітряної оборони. НАТО склала список існуючих можливостей по всьому Альянсу, і є системи, які можуть бути надані Україні. Тому я очікую нових заяв про можливості у сфері протиповітряної оборони для України найближчим часом", - розповів Столтенберг.

Він привітав рішення Німеччини передати Україні додаткову систему ППО Patriot. Як зазначив генсек, на додаток до Patriot союзники можуть передати і зенітний ракетний комплекс SAMP-T.

"Багато союзників, які не мають доступних систем, звернулися з пропозицією надати фінансову підтримку для їх придбання для України. Ми також співпрацюємо з промисловістю для нарощування виробництва та ремонту систем, щоб зробити їх оперативними та готовими до використання", - підкреслив генсек.

Обговорювали не лише ППО

Міністри оборони також обговорювали інші потреби України, зокрема 155-міліметрові снаряди, далекобійні можливості та безпілотники.

"Кожен союзник по НАТО сам вирішить, що йому надати. Декілька союзників взяли на себе конкретні зобов'язання під час зустрічі і зараз завершують роботу над вкладом, про який, як я очікую, буде оголошено найближчим часом", - додав генсек.

Рада Україна-НАТО

Нагадаємо, після того, як російські окупанти посилили ракетні та дронові атаки на Україну президент Володимир Зеленський заявив, що Київ скликає засідання Ради Україна-НАТО. Глава держави уточнив, що обговорюватимуть системи ППО для українських військових.

Пізніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що засідання відбудеться 19 квітня. Воно пройшло на рівні міністрів оборони країн Альянсу, участь також брав і Зеленський.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський НАТО ППО Єнс Столтенберг Допомога Україні Військова допомога
NEWS
Що відомо про систему С-200, "жертвою" якої міг стати не тільки Ту-22М3
Що відомо про систему С-200, "жертвою" якої міг стати не тільки Ту-22М3
DAILY
Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил