Союзники допоможуть з ППО і не лише. Столтенберг підбив підсумки Ради Україна-НАТО

Союзники по НАТО погодилися допомогти Україні у посиленні протиповітряної оборони. Анонси постачання можуть бути найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга за підсумками Ради Україна-НАТО.

Посилення ППО

За словами генсека, президент України Володимир Зеленський, який взяв участь у засіданні Ради, поінформував союзників про ситуацію на полі бою та необхідність посилити українську протиповітряну оборону.

"Міністри оборони країн НАТО погодилися посилити і надати подальшу військову підтримку, включаючи посилення протиповітряної оборони. НАТО склала список існуючих можливостей по всьому Альянсу, і є системи, які можуть бути надані Україні. Тому я очікую нових заяв про можливості у сфері протиповітряної оборони для України найближчим часом", - розповів Столтенберг.

Він привітав рішення Німеччини передати Україні додаткову систему ППО Patriot. Як зазначив генсек, на додаток до Patriot союзники можуть передати і зенітний ракетний комплекс SAMP-T.

"Багато союзників, які не мають доступних систем, звернулися з пропозицією надати фінансову підтримку для їх придбання для України. Ми також співпрацюємо з промисловістю для нарощування виробництва та ремонту систем, щоб зробити їх оперативними та готовими до використання", - підкреслив генсек.

Обговорювали не лише ППО

Міністри оборони також обговорювали інші потреби України, зокрема 155-міліметрові снаряди, далекобійні можливості та безпілотники.

"Кожен союзник по НАТО сам вирішить, що йому надати. Декілька союзників взяли на себе конкретні зобов'язання під час зустрічі і зараз завершують роботу над вкладом, про який, як я очікую, буде оголошено найближчим часом", - додав генсек.