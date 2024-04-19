В Україні відкрився ще один завод із виробництва безпілотників: що відомо

В Україні відкрили ще один завод німецької компанії Quantum-Systems GmbH з виробництва безпілотників. Очікується, що на виробництві збиратимуть по 1000 дронів на рік, а також виготовлятимуть запчастини.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії.

Новий завод стане другим підприємством компанії в Україні, і очікується, що до кінця року на ньому працюватиме близько 100 осіб.

"Quantum Systems інвестує до шести мільйонів євро протягом наступних двох років. Для компанії це вотум довіри Україні та її співробітникам, і водночас знак прихильності компанії до надання довгострокової підтримки Україні в галузі оборони своєї країни", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що наразі компанія Quantum Systems виробляє продукцію подвійного призначення для цивільного і державного сектору, в якій зайнято близько 250 співробітників.

Виробниче підприємство в Україні - це четвертий завод компанії із семи, розташованих по всьому світу.