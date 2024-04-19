ua en ru
Пт, 19 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні енергетиків перевели у посилений режим роботи через негоду: що відомо

Україна, П'ятниця 19 квітня 2024 12:58
UA EN RU
В Україні енергетиків перевели у посилений режим роботи через негоду: що відомо Фото: в Україні енергетиків перевели у посилений режим роботи через пориви вітру 19 та 20 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

19 та 20 квітня в Україні очікується сильний вітер. Через це енергетиків вже перевели в посиленний режим роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 19 квітня у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Міненерго, ці погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств у зазначених областях, але усі служби готові до боротьби з наслідками погодних умов у разі, якщо такі пошкодження виникнуть.

В Україні енергетиків перевели у посилений режим роботи через негоду: що відомо

Погода в Україні завтра

За даними Гідрометцентру 20 квітня в західних, південних та центральних областях України очікуються складні погодні умови. Пориви вітру сягатимуть 25-30 м/с (ІІ рiвень небезпечності, червоний).

Крім того, за даними синоптика Наталії Діденко, вночі на суботу, 20 квітня, в більшості областей України, крім південної частини, очікуються заморозки.

Зазначимо, синоптики не виключають, що навіть наприкінці травня 2024 українців може очікувати похолодання та навіть заморозки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
Що означає знищення Ту-22М3 та чи поменшає атак на Україну: пояснення експерта
Що означає знищення Ту-22М3 та чи поменшає атак на Україну: пояснення експерта
DAILY
Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил