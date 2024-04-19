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Буданов розповів, чим Україна знищує стратегічну авіацію РФ

Україна, П'ятниця 19 квітня 2024 17:02
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Буданов розповів, чим Україна знищує стратегічну авіацію РФ Фото: глава ГУР Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, якою саме зброєю українські військові нищать стратегічні російські літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Буданов розповів про те, чим саме наша держава здатна завдавати прицільних ударів по стратегічно важливих для російського агресора військових авіабортах.

"Застосовуються різні системи. Цього разу ми застосували те, що ми зробили з нуля зі старих складових. Дещо модернізували. Інженери гарно попрацювали, повірте", - сказав глава ГУР.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 квітня, у результаті успішної операції ГУР МО України у взаємодії з Повітряними силами вперше за час повномасштабного вторгнення знищено дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Зауважимо, що за даними джерел РБК-Україна, Ту-22М3 був збитий з зенітного ракетного комплексу С-200.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов також наголосив, що збиття російського літака може вплинути на ситуацію в Одеській області.

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Кирило Буданов ГУР Війна Росії проти України
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