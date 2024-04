ППО та Глобальний саміт миру. Кулеба переговорив з головою МЗС Італії

Під час зустрічі Кулеба привітав лідерство Італії в G7, а також активну й послідовну підтримку нашої країни. Зокрема сторони обговорили кроки, які Рим може зробити для посилення протиповітряної оборони (ППО) України.

"Ми також вдячні за участь Італії у відновленні України і сподіваємося на нові проєкти в цьому напрямку. Ми також обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру та шлях до справедливого миру в Україні через реалізацію формули миру", - додав Кулеба.

Pleased to meet with @Antonio_Tajani and thank Italy for its excellent leadership in the Group of Seven, as well as active and consistent support for Ukraine.



We discussed practical steps how Italy can help strengthen Ukraine’s air defense. We are also grateful for Italy’s… pic.twitter.com/UtaLatzAty