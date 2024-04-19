Зеленський приїхав у Донецьку область і перевірив будівництво фортифікацій
Президент України Володимир Зеленський прибув у Донецьку область. Він відвідав поранених українських захисників та перевірив будівництво фортифікацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Facebook.
Зеленський відвідав військових, які проходять лікування в медичній роті 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Президент поспілкувався з бійцями та відзначив державними нагородами.
"Дякую за службу і захист України! Наша держава пишається тим, що має таких воїнів. Цінуємо роботу наших медиків. Дякую, що докладаєте всіх зусиль заради життів наших воїнів, за те, що лікуєте наших бійців і служите Україні", - зазначив глава держави.
Фортифікації
Зеленський провів нараду з безпеки та захисту людей у Донецькій області. Президент заслухав доповіді голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, генерала Юрія Содоля, керівників управлінь СБУ та Нацполіції.
Глава держави також оглянув будівництво фортифікацій.
Ситуація на фронті
Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація на сході України загострилася.
За його словами, противник нарощує зусилля шляхом застосування нових підрозділів на бронетехніці, завдяки чому періодично добивається тактичного успіху.
Загалом після захоплення Авдіївки окупанти продовжують тиснути на цьому напрямку, а також посилили штурми у районі Часового Яру. За словами Сирського, росіянам наказали захопити Часів Яр до 9 травня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.