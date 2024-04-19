Зеленський приїхав у Донецьку область і перевірив будівництво фортифікацій

Президент України Володимир Зеленський прибув у Донецьку область. Він відвідав поранених українських захисників та перевірив будівництво фортифікацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Facebook.

Зеленський відвідав військових, які проходять лікування в медичній роті 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Президент поспілкувався з бійцями та відзначив державними нагородами.

"Дякую за службу і захист України! Наша держава пишається тим, що має таких воїнів. Цінуємо роботу наших медиків. Дякую, що докладаєте всіх зусиль заради життів наших воїнів, за те, що лікуєте наших бійців і служите Україні", - зазначив глава держави.

Фортифікації

Зеленський провів нараду з безпеки та захисту людей у Донецькій області. Президент заслухав доповіді голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, генерала Юрія Содоля, керівників управлінь СБУ та Нацполіції.

Глава держави також оглянув будівництво фортифікацій.