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"Велика сімка" відклала питання передачі Україні російських активів до червня

Італія, П'ятниця 19 квітня 2024 14:36
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"Велика сімка" відклала питання передачі Україні російських активів до червня Фото: Країни G7 не змогли домовитися про конфіскацію російських активів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" схвалили декларацію за підсумками зустрічі на Капрі в Італії. Питання передачі Україні російських активів на прохання лідерів країн G7 відклали до червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву.

Глави МЗС Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США, а також голова дипломатії ЄС рішуче засудили агресивну війну Росії проти України.

"Ми підтверджуємо нашу непохитну рішучість підтримувати демократичну Україну, оскільки вона захищає свою свободу, суверенітет, незалежність та територіальну цілісність у межах своїх міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у заяві.

Міністри висловили рішучість зміцнювати можливості протиповітряної оборони України для порятунку життя та захисту критично важливої інфраструктури. "Ми також працюватимемо з партнерами в цьому напрямку. У цьому контексті ми цінуємо Ініціативу негайних дій щодо протиповітряної оборони (IAAD), запропоновану Німеччиною", - наголошується в документі.

Міністри заявили, що Росія має заплатити за збитки та руйнування, які вона завдає, та засудили нещодавні удари Росії по енергетичній інфраструктурі України.

"Ми продовжимо вивчати всі можливі шляхи надання допомоги Україні в отриманні компенсації від Росії відповідно до наших відповідних правових систем та міжнародного права. На прохання лідерів ми продовжимо нашу роботу і дамо рекомендації напередодні саміту в Апулії про всі можливі напрямки та можливі варіанти використання знерухомлених". російських суверенних активів для підтримки України, відповідно до наших відповідних правових систем та міжнародного права", - йдеться у заяві.

Зазначимо, 50-й саміт "Великої сімки" на найвищому рівні пройде з 13 по 15 червня 2024 року у Бріндізі, Апулія, Італія.

Російські активи

ЄС та країни "Великої сімки" (G7) заморозили активи російського центрального банку на суму близько 300 млрд доларів після вторгнення Москви до України. ЄС і G7 обговорюють, чи можна і як використовувати ці кошти вже більше року.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що Сполучені Штати спільно з іншими країнами "Великої сімки" вивчають одночасно кілька варіантів передачі Україні заморожених активів РФ.

На думку Єллен, однією з найбільш перспективних пропозицій є передача країнами G7 відсотків від доходів заморожених російських активів Україні для використання як застава за кредитами, або облігаціями, випущеними для допомоги Україні.

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Російська Федерація G7
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